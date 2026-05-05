Beyaz Saray yakınlarındaki olayda silahlı bir kişi polis tarafından vuruldu

ABD Gizli Servisi yetkilisi, Beyaz Saray yakınlarında yaşanan ve bölgede kısa süreli alarma neden olan silahlı olaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yetkili, Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği yerde silahlı olduğunu belirttiği bir şüphelinin polis tarafından silahla vurulduğunu ve bu kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Şüphelinin durumuna ilişkin yorum yapmayacağını belirten yetkili, söz konusu kişi için "genç" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray çevresinde, yerel saatle dün öğleden sonra silah sesleri duyulduğu rapor edilmiş, bu kapsamda Beyaz Saray bahçesinde görev yapan muhabirler, Gizli Servis tarafından tedbir amaçlı olarak brifing odasına toplanmıştı.

Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra herhangi bir tehdit olmadığı için alarm durumu kaldırılmıştı.

Beyaz Saray'ın içinde görev yapan bazı muhabirlerin o anlara ilişkin çekerek paylaştıkları videolara, Gizli Servis görevlilerinin güvenlik önlemleri yansımıştı.

ABD Gizli Servisi de sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, personelinin, bir polis memurunun dahil olduğu silahlı olaya müdahale ettiğini, kolluk kuvvetlerince bir kişinin vurulduğunu ve durumunun henüz bilinmediğini belirtmişti.