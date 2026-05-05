Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'dan başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Aksaray etabı başladı.

Klasik araçlarıyla yurt dışı ve farklı illerden gelen katılımcılar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda buluştu.

Dostluk ve dayanışma mesajıyla hareket eden konvoy, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mola verdi, ardından Aksaray'dan yolculuğuna devam etti.

Vali Murat Duru, ralliye ilişkin yaptığı açıklamada, Aksaray'ın Tarihi İpek Yolu'nun en kritik duraklarından biri olduğunu belirterek, "Aksaray görkemli kervansaraylarıyla gerçek bir 'Hanlar Şehri'dir. Geçmişte develerin ve kervanların taşıdığı o dostluk ruhunu, bugün sizler modern araçlarınızla ve aynı heyecanla yeniden canlandırıyorsunuz. Aksaray'ımızdan alacağınız bu startla birlikte Helvadere'den Ihlara Vadisi'ne, Cam Teras'tan Güzelyurt'un tarihi dokusuna uzanan eşsiz bir rotada ilerleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Rallinin Aksaray etabı, Vali Murat Duru'nun verdiği startla başladı.

Ralli, Adıyaman'da Nemrut Dağı, Bitlis'te Ahlat ilçesi, Erzurum'da Palandöken Dağı ve Kars'ta Ani Harabeleri güzergahı üzerinden devam edecek. Türkiye rotasının ardından 19 bin kilometreyi tamamlayarak 7 bin metre rakımlı Nepal'de son bulacak.

19 ülke ve 64 şehrin ziyaret edileceği ralli sonunda araçlar, varış noktasında yardım kuruluşlarına bağışlanacak.