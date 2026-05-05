Cevdet Yılmaz: Güney Kafkasya'da barış sağlandıkça, bölgede yaşayan herkes kazanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen "Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi"ne katıldı, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Temaslarına ilişkin basın mensuplarıyla bir araya gelen Yılmaz, toplantının başarılı geçtiğini, ortak ve ikili görüşmeler ile çeşitli panellerin yapıldığını söyledi.

Yılmaz, Avrupa'nın güvenliğinden bağlantısallığına, enerji meselelerinden jeopolitik gelişmelere kadar birçok başlığın bu toplantılarda ele alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan bir diğer önemli boyutu, bu toplantının 18 yıl aradan sonra üst düzey bir ziyaret gerçekleştirmiş olduk Erivan'a. Daha önce Sayın Paşinyan'ın Türkiye'ye ziyaretleri olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmeleri oldu. Meclis Başkanı'nın yine Türkiye ziyaretleri olmuştu. Bu üst düzey görüşmeleri çok önemli görüyoruz. Özellikle Türkiye-Ermenistan normalleşmesi açısından önemli bir süreç devam ediyor. 2022'den bugüne çeşitli adımlar atıldı, bu çerçevede ve bu süreç sürüyor. Burada tabii Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı bir barış oluşturmaya yönelik çabalar çok kıymetli.

Orada da çok önemli mesafeler alınmış durumda. En son geçen ağustosta Washington'da bir anlaşmayı da çerçeveyi de imzalamış oldular. Dolayısıyla Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri açısından her geçen gün ilerlemeler kaydedildiğini, önemli adımlar atıldığını görüyoruz. Karşılıklı olarak olumlu yönde adımlar atıldığını görüyoruz. Bir taraftan Azerbaycan-Ermenistan barışının, kalıcı bir barışın gerçekleştirilmesi yönünde sağlanan ilerleme, diğer taraftan da Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturuyor."

"En önemli unsurlardan biri Zengezur Koridoru"

Bu bölgenin, dünyanın en stratejik bölgelerinden biri ve geçiş bölgesi olduğuna işaret eden Yılmaz, "Biz şuna inanıyoruz, Güney Kafkasya'da barış ve normalleşme sağlandıkça, her şeyden önce bu bölgede yaşayan herkes kazanacak. Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, bütün ülkeler kazançlı çıkacak. Refahın artmasına, ticaretin gelişmesine ve bütün bu ülkelerin ilerlemesine katkıda bulunacak. Diğer taraftan bunun daha küresel düzeyde de etkileri olacağını düşünüyoruz; bölgesel ve küresel düzeyde." diye konuştu.

Orta Koridor'un önemine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Orta Koridor dediğimiz koridorun stratejik önemini bugün herkes daha iyi görüyor. Bugün yaptığımız bir çalışma toplantısında Avrupa Birliği temsilcileri de 'bunun ne kadar stratejik olduğunu' kendileri de vurguladılar, desteklerini ifade ettiler. Orta Koridor'un güçlenmesi, Türkiye'yle Kafkaslar ve Türk cumhuriyetleri arasında daha güçlü bir bağlantı oluşturacağı gibi Avrupa'yla Asya arasındaki bağlantıya da büyük katkı sunacak. Orta Koridor derken sadece yolları kastetmiyoruz elbette. Bir taraftan yollar var bir taraftan da telekomünikasyondan dijitalleşmeye, enerjiye varıncaya kadar birçok farklı alanda bağlantısallığı güçlendirme meselesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun bu toplantıda da öneminin çok net bir şekilde ortaya çıktığını, vurgulandığını ifade edebilirim.

Tabii bu Orta Koridor kapsamında en önemli unsurlardan biri Zengezur Koridoru. Zengezur Koridoru konusunda da önemli gelişmeler sağlandı. TRIPP dediğimiz güzergahın oluşturulması konusunda anlaşmalar sağlandı. O konuda da biz, desteğimizi burada bir kez daha ifade ettik. Ermenistan topraklarından geçen, Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren bir koridordan bahsediyoruz. Bu koridorun işler hale gelmesiyle Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısı güçleneceği gibi, daha geniş çerçevede bölgesel iş birliğine de çok önemli bir zemin oluşmuş olacak."

"Sembolik önemi yüksek bir köprü"

Türkiye olarak bu gelişmeleri güçlü bir şekilde desteklediklerini dile getiren Yılmaz, diğer taraftan tarihi Ani Köprüsü ile ilgili bir anlaşmanın da imzalandığını söyledi.

Köprünün bir ayağının Türkiye'de, bir ayağının ise Ermenistan'da olduğunu, geçmişte Rusya'yla yaşanan savaşlarda, çatışmalarda yıkıldığını hatırlatan Yılmaz, "Şimdi bunu bizim Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile Ermenistan Kültür Bakanlığı'nın birlikte restore etmesi söz konusu. Bunun anlaşmasını da bugün özel temsilcilerimiz imzaladılar. Ben ve Sayın Paşinyan da buna şahitlik yapmış olduk. Oldukça önemli. Sembolik önemi yüksek bir köprü. Bu köprünün kuruluşu gibi, gelecekte ülkelerimiz arasında da ilişkilerin çok sağlam bir şekilde gelişmesini bekliyoruz. Yönümüze, istikametimize baktığınız zaman daha iyiye, barışa, normalleşmeye doğru bir gelişme görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Kafkasya'da sağlanan bu örnek normalleşme ve barış sürecinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu süreçte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın oynadığı role işaret etti.

Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu bölgede barış ve istikrar için tüm taraflarla diyalog içinde, Türkiye, bütün gücüyle ve imkanlarıyla normalleşmeye ve barışı desteklemeye devam ediyor." dedi.

"Olumlu yönde adımlar devam edecektir"

Toplantının tarihi nitelikte olduğunu belirten Yılmaz, "Hem Türkiye-Ermenistan ilişkileri hem Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri açısından sağlanan bu katılım ve buradaki atmosfer son derece olumlu oldu. Bütün bu bölgede yaşayan devletlerin ve milletlerin ortak geleceği, kader birliği, coğrafya birliği adına hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu, Avrupa'nın Avrupa Birliği'nden ibaret olmadığını söyledi.

Avrupa ile Türkiye'nin ortak menfaatleri, çıkarları olduğunun altını çizen Yılmaz, "Objektif ortak menfaatlere sahipler. Gerek güvenlik açısından gerek rekabet, ekonomi açısından Türkiye'yle Avrupa'nın ayrılmaz bağlara sahip olduğunu ifade etmek isterim. Genel anlayışın da ben bu yönde olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Önümüzdeki dönemde hem genel olarak Avrupa'yla hem de Avrupa Birliği'yle pozitif ilişkilerimiz devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin 2022'den bu yana devam ettiğini hatırlatarak, "Bunlar adım adım gelişen süreçler. Bir güven ortamıyla gelişen süreçler. Aynı şekilde Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin de elbette çok önemli oranda etkilediği süreçler. Dolayısıyla olumlu yönde adımlar devam edecektir. Her adım kendi içinde baktığınızda 'tam yeterli değil' diyebilirsiniz ama zaman içinde bu adımlar birikerek, ülkeler arasında daha bir güven ortamı oluşturuyor ve bir süre sonra geriye dönüp baktığınızda önemli mesafeler aldığınızı görüyorsunuz." dedi.

"İş birliği alanları zaman içinde çok daha artacaktır"

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Erivan uçuşlarının başladığını anımsatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu daha da artırma yönünde bir karar var. Pegasus daha önce başlamıştı zaten. Telekom'un burada önemli yaptığı çalışmalar var. Nvidia biliyorsunuz büyük bir yatırım yapıyor Ermenistan'a. Telekom da buradaki muadili kuruluşlarıyla iş birliği sağlıyor. Buna benzer çok sayıda aslında başlık var. Önemli olan diyalog. En üst düzeyde devlet başkanlarımızın ve her düzeyde yetkililerin bu diyaloğu, bu bir araya gelip meseleleri konuşması devam ettiği sürece, iş birliği alanları zaman içinde çok daha artacaktır. Bir noktadan sonra çok daha farklı bir düzeye yükselecektir diye inanıyorum."

Ani Köprüsü'nün restorasyonuyla ilgili teknik hazırlık süreçlerinin yapıldığı aktaran Yılmaz, "Artık önünde bir engel kalmadı. Dolayısıyla en kısa sürede herhalde bu çalışma başlayacaktır diye düşünüyorum. Kurumlarımız zaten uzun bir süredir bu konu üzerinde çalışıyorlar. Hazırlıklarını yapıyorlar. Sınırla ilgili hususlar da uzun zamandır gündemimizde. O konuda bir gelişme olursa, sizleri bilgilendiririz." diye konuştu.

Yılmaz, "Geldiğimiz andan itibaren Ermenistan makamları bize çok yakın bir ilgi ve misafirperverlik gösterdiler. Sayın Paşinyan başta olmak üzere bize sıcak bir ilgi, güzel bir misafirperverlik gösteren tüm Ermeni yetkililere, bu güzel ortamı hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.