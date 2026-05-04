Gündem
AA 04.05.2026 13:16

Cevdet Yılmaz'dan Erivan'da diplomasi trafiği

Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi’ne katılmak üzere Ermenistan’da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; Norveç, Romanya ve Ermenistan liderleriyle bir araya geldi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşen Yılmaz, Ani Köprüsü’nün ortak restorasyonu için tarihi bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

"Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etmek üzere Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, zirve kapsamında ikili temaslarda bulundu.

Bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözümü ile bölgemizin ve Avrupa’nın güvenlik, istikrar ve refahıyla bağlantılı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını belirten Yılmaz, ilk olarak Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, zirve kapsamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye-Norveç ikili ilişkilerinin yanı sıra ekonomi, ticaret, turizm, yatırımlar, enerji, bilim ve teknoloji, savunma sanayii ve terörle mücadele gibi pek çok başlığı değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye olarak Norveç ile her alanda işbirliğimizi geliştirmeyi önemsiyoruz. Sayın Başbakana yapıcı yaklaşımları ve işbirliğimize katkıları için teşekkür ediyorum."

Yılmaz, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeleri kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ikili ilişkilerimiz, bölgesel ve küresel konular ile karşılıklı ticaret hacmimizin artırılması başlıklarını ele aldık. Köklü tarihi ve kültürel bağlara dayanan Türkiye-Romanya ilişkilerini, güvenlikten ticarete, enerjiden bağlantısallığa, savunma sanayiinden eğitim ve kültüre uzanan geniş bir yelpazede daha da ileri taşımakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'a, yapıcı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ediyor, ilişkilerimizin karşılıklı fayda temelinde daha da güçlenmesini temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen zirveye katılan Yılmaz, görüşmenin oldukça kapsamlı ve verimli geçtiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Başbakan Paşinyan ile ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele aldıklarını belirtti.

Stratejik alanlarda iş birliği vurgusu

Görüşmede, iki ülke arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek kritik sektörlerin masaya yatırıldığını ifade eden Yılmaz, "Ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı alanlarında iş birliğini artıracak adımları ele alma imkanı bulduk. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ani Köprüsü için tarihi imza

Görüşmenin en somut çıktılarından biri ise tarihi Ani Köprüsü’ne ilişkin atılan adım oldu. Yılmaz, iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin şu bilgileri paylaştı;

Bugün mutabakat zaptı ile imza altına aldığımız Ani Köprüsü’nün ortak restorasyonu gibi sembolik ve somut iş birliği alanlarının, kalıcı barış ve güven ortamına katkı sunacağına inanıyoruz.

"Güney Kafkasya’da normalleşme kararlılığı sürecek"

Türkiye’nin bölgesel barış ve diyalog konusundaki vizyonunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Güney Kafkasya’da istikrarın önemine dikkati çekti.

Yılmaz, "Bölgesel barış, diyalog ve istikrar temelinde; Güney Kafkasya’da normalleşmenin ilerletilmesi, ekonomik iş birliğinin artırılması ve halklarımız arası temasların güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Sayın Paşinyan’a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

