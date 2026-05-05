Bursa'da heyelan nedeniyle köy yoluna ağaçlar düştü

Bursa'da etkili olan sağanak nedeniyle, Kestel-İnegöl yolu kırsal Babasultan Mahallesi çıkışında yamaçtan kopan toprak parçaları ve ağaçlar yola kaydı.

Akşam saatlerinde gerçekleşen heyelan sonucu araç trafiğine kapanan yolda muhtarlık ve mahalle sakinlerinin çalışmalarıyla yolun kısmen açılması sağlandı.

Babasultan Köyü muhtarı Yener Sayın, bölgede etkili olan yoğun yağış nedeniyle 2 gün üst üste toprak kayması yaşandığını aktararak "Köylülerimiz ve muhtarlık olarak bizler yolu kısmen ulaşıma açtık. Akşam saati olması nedeniyle çalışmaya ara verildi, gündüz devam edilecek." dedi.

Karayolları ekiplerinin havanın aydınlanmasıyla yolda çalışma yürüteceği öğrenildi.