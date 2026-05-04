Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu

Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği yerde silah sesleri duyuldu.

Henüz olayla ilgili resmi açıklama yapılmazken, Gizli Servis, Beyaz Saray'ın bahçesindeki muhabirleri tedbir amaçlı olarak brifing odasına topladı.

Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra herhangi bir tehdit olmadığı için alarm durumu kaldırıldı.

Beyaz Saray'ın içinde görev yapan bazı muhabirler de o anlara ilişkin kendi çektikleri videoları paylaşırken, Gizli Servis görevlilerinin güvenlik önlemleri kameralara yansıdı.