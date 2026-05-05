Dünya
AA 05.05.2026 00:11

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 teknenin etrafında askeri hareketlilik gözlemleniyor

İtalya'nın Siracusa limanından 2 Mayıs'ta denize açılan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition) ait 4 teknenin çevresinde askeri donanmaya ait gemi ve helikopter görüldü.

Özgürlük Koalisyonu Filosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Siracusa limanından 2 Mayıs'ta denize açılan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 tekne, Girit istikametinde ilerlerken etrafında askeri hareketlilik gözlemlendi.

Sicilya ile Girit arasında, Malta'nın doğusunu geçen ve Akdeniz açıklarında ilerleyen tekneler, Girit'e yaklaşan hatta bulunuyor.

Teknelerin çevresinde askeri donanmaya ait bir helikopter, gemiler ve 3 dron görüldüğü aktarılıyor.

ABD menşeili bir Lockheed Martin uçağının da filonun üzerinden uçtuğu belirtiliyor.

Bölgedeki yoğun askeri varlık dikkati çekerken, olası bir müdahale ihtimali nedeniyle filo yüksek alarm seviyesine geçti.

Aktivistler, olası bir müdahaleye karşı güvertelerde pozisyon aldı.

Sürece ilişkin gelişmeler, video platformu YouTube'daki Freedom Flotilla Coalition kanalından canlı olarak yayımlanıyor.

"Aramızdaki ilk gemiye doğru ilerlediklerini tahmin ediyoruz"

X sosyal medya platformundaki Global Sumud Filosu Türkiye adlı hesaptan yapılan paylaşımda, 4 tekneden biri olan Perseverance'daki bir aktivistin mesajına yer verildi.

Aktivist, büyük bir askeri gemi ve bir kargo gemisi gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aramızdaki ilk gemiye doğru ilerlediklerini tahmin ediyoruz. Bir sıra halinde dizilmiş durumdayız ve burada bekliyoruz. Muhtemelen görebildiğiniz gibi hala uydu bağlantımız var. Şu an için ne olacağını bilmiyoruz. Gemiye çıkma veya başka bir durum için elimizde bir zaman çizelgesi yok. Ancak hepimiz burada sakiniz, birbirimize güveniyoruz ve şiddete başvurmamaya, planladığımız her şeyi uygulamaya kararlıyız."

