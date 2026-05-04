Çok Bulutlu 4.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.05.2026 22:43

BAE'de saldırılar sonrası üniversiteler 3 gün uzaktan eğitime geçti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülke topraklarına yönelik İran kaynaklı olduğu iddia edilen saldırıların ardından, tüm yükseköğretim kurumlarında eğitimin 3 gün süreyle uzaktan yapılmasını kararlaştırdı.

BAE'de saldırılar sonrası üniversiteler 3 gün uzaktan eğitime geçti

BAE resmi haber ajansı WAM, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı açıklamayı aktardı.

Açıklamada, ülkedeki tüm yükseköğretim kurumlarında eğitimin, "5 Mayıs Salı gününden 8 Mayıs 2026 Cuma gününe kadar geçici olarak uzaktan eğitim şeklinde" yapılacağı bildirildi.

BAE'de yükseköğretim kurumlarında eğitimin 3 gün süreyle uzaktan yapılması kararı, ülkeye yönelik İran kaynaklı olduğu öne sürülen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonrasında alındı.

BAE: İran'dan ülkeye 4 füze atıldı
BAE: İran'dan ülkeye 4 füze atıldı

BAE ve Umman'a İran saldırısı iddiası

BAE ve Umman'a İran'dan füze ve İHA saldırıları düzenlendiği ileri sürüldü.

BAE, saldırılar sonrası Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Umman'da bir binanın hasar alması sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

ETİKETLER
BAE
Sıradaki Haber
Trump'tan "İran ABD gemilerine saldırırsa yeryüzünden silinecek" tehdidi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:15
Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 teknenin etrafında askeri hareketlilik gözlemleniyor
23:49
BAE, saldırılar sonrası hava sahasını bir hafta süreyle kısmen trafiğe kapattı
23:26
Antalya'da depo yangını
23:25
'Tiyatro Treni' Ankara'dan yola çıktı
23:51
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu
23:05
Kuzey Marmara Otoyolu'nda duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Iğdır'da yılın ilk hasadı marul tarlalarında yapıldı
Iğdır'da yılın ilk hasadı marul tarlalarında yapıldı
FOTO FOKUS
SAHA'da ATTİLA var: Dengeleri değiştirmeye geliyor
SAHA'da ATTİLA var: Dengeleri değiştirmeye geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ