AA 04.05.2026 23:36

BAE, saldırılar sonrası hava sahasını bir hafta süreyle kısmen trafiğe kapattı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülke topraklarına yönelik İran kaynaklı olduğu iddia edilen saldırıların ardından bölgesel güvenlik önlemleri kapsamında ulusal hava sahasını bir hafta süreyle kısmen trafiğe kapattığını duyurdu.

BAE havacılık makamları tarafından yayımlanan A1722/26 numaralı NOTAM (havacılara bildiri) kararında konuya ilişkin bilgi verildi.

Emirates hava yollarına ait FIR hattının (Flight Information Region - Uçuş Bilgi Bölgesi) 4-11 Mayıs tarihleri arasında kısmen kapatıldığı belirtildi.

Karar doğrultusunda, ticari uçuşların yalnızca belirlenen özel geçiş noktaları üzerinden ve dar koridorlar aracılığıyla gerçekleştirilmesine izin verileceği aktarıldı.

Kısıtlama kararına rağmen, ABD tarafından kullanılan Dafra Hava Üssü'nün operasyonel kalmaya devam edeceği, ancak üsse yönelik uçuşların da kısıtlı rotalar üzerinden kontrollü şekilde sağlanacağı kaydedildi.

BAE: İran'dan ülkeye 4 füze atıldı
BAE: İran'dan ülkeye 4 füze atıldı

BAE ve Umman'a İran saldırısı iddiası

BAE ve Umman'a İran'dan füze ve İHA saldırıları düzenlendiği ileri sürüldü.

BAE, saldırılar sonrası Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Umman'da bir binanın hasar görmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

