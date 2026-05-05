Çok Bulutlu 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.05.2026 00:44

ABD Başkanı Trump, İran'la "mini bir savaş" halinde olduklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşadıkları gerilimi "mini savaş" şeklinde tanımlarken, "Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları yok, radarları ve liderleri yok, hiçbir şeyleri yok." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, İran'la "mini bir savaş" halinde olduklarını söyledi

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve küçük işletmelerin kalkındırılmasına yönelik etkinlikte yaptığı konuşmada İran gündemini değerlendirdi.

Trump, İran'a yönelik saldırıları konusunda "doğru bir iş yaptıklarını" savunarak, bu adımı daha önceki başkanların atmaları gerektiğini, ancak bugün kendisinin bu görevi üstlendiğini ifade etti.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini vurgulayan Trump, "Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları yok, radarları ve liderleri yok, hiçbir şeyleri yok." diye konuştu.

"Şu anda içinde bulunduğumuz durumu mini savaş olarak adlandırıyorum." diye konuşan Trump, bu savaşın uzun sürmeyeceği mesajını verdi.

İran ile "yaklaşık 6 haftadır savaş halinde olduklarını" dile getiren ABD Başkanı, ABD'nin Vietnam, Irak, Afganistan ve diğer bazı ülkelerde çok uzun yıllar savaştığını ve onlara kıyasla İran'da çok hızlı hareket ettiklerini savundu.

ABD'de enerji fiyatlarının "savaş biter bitmez" hızla düşeceğini ifade eden Trump, "Tek bir düğmeye basarak ülkeleri yok edebilecek nükleer silahlara sahip delilerden kurtulmak için buna (borsanın etkilenmesi) değerdi. Bu yüzden bunu yapmak zorundaydım, çünkü 47 yıldır yapılmamıştı. Başka seçeneğimiz yok ve bunu yapmaktan çok gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Trump'ın "8-9 yıl sonra görevden ayrılma" yorumu konukları gülümsetti

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın konuşmasında kullandığı bir cümle salonda bulunan misafirleri kahkahaya boğdu.

Trump, ticari işletmelere sağlanan vergi avantajlarının nasıl kullanılabileceği ile ilgili bir yorum yaparken, "Böylece, diyelim ki sekiz ya da dokuz yıl sonra görevimden ayrıldığımda, ben de bunları kullanabileceğim." şeklindeki esprisi konukları güldürdü.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
Zelenski, 6 Mayıs'tan itibaren geçici ateşkes ilan ettiklerini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:13
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
01:44
Karabük'te kontrolden çıkan otomobil apartman bahçesine düştü: 2 yaralı
01:29
Beyaz Saray yakınlarındaki olayda silahlı bir kişi polis tarafından vuruldu
01:09
Iğdır'da arı saldırısında 816 koyun telef oldu
00:44
Zelenski, 6 Mayıs'tan itibaren geçici ateşkes ilan ettiklerini duyurdu
00:15
Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 teknenin etrafında askeri hareketlilik gözlemleniyor
Iğdır'da yılın ilk hasadı marul tarlalarında yapıldı
Iğdır'da yılın ilk hasadı marul tarlalarında yapıldı
FOTO FOKUS
SAHA'da ATTİLA var: Dengeleri değiştirmeye geliyor
SAHA'da ATTİLA var: Dengeleri değiştirmeye geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ