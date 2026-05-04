Dünya
AA 04.05.2026 22:04

CENTCOM: İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile ticari gemilere saldırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile boğazdan geçen ticari gemilere saldırdığını ve buna karşılık İran'a ait 6 botun batırıldığını açıkladı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD medyasından bazı basın mensuplarına telekonferansla Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu değerlendirdi.

ABD’li komutanın açıklaması, İran’ın bölgedeki ABD savaş gemilerini hedef aldığı yönündeki son açıklamasının kısa süre ardından geldi.

Cooper, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda seyreden bazı ABD savaş gemileri ile bunların refakatindeki ticari gemileri hedef aldığını belirtti.

İran'ın ABD ordusunun koruduğu gemilere çok sayıda seyir füzesi, insansız hava aracı ve bazı deniz araçlarıyla saldırı düzenlediğini kaydeden Cooper, söz konusu tehditlerin "tamamının" bertaraf edildiğini söyledi.

Trump'tan "İran ABD gemilerine saldırırsa yeryüzünden silinecek" tehdidi
CENTCOM komutanı, İran'ın saldırısına karşılık ABD ordusunun, "sivil gemileri hedef alan" İran'a ait 6 botu vurarak batırdığını ifade etti.

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD’ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

ABD Hürmüz Boğazı İran
