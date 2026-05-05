AA 05.05.2026 14:30

Gaziantep'te fırtına ve sağanak enerji hatlarını vurdu

Gaziantep'te önceki gün etkili olan şiddetli fırtına ve sağanağın ardından 127 elektrik direği yıkıldı, 67 direk arası iletken hasar gördü.

Önceki gün kent genelinde şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yaşanan afet sonrasında ilimizde elektrik dağıtım şirketine ait 127 yüksek ve alçak gerilim direği yıkılmış ve 67 direk arası iletkenin hasar aldığı tespit edilmiştir. Enerji arzının sağlanabilmesi amacıyla diğer illerden alınan ekip ve jeneratör destekleri sonrasında alternatif şebeke unsurları kullanılarak enerji temini çalışmaları yapılmıştır. Akabinde onarım süreci başlamış ve kalıcı elektrik için 233 personel tarafından çalışmalar sürdürülmüştür."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, iletim hatları daha yoğun hasar gördü. Burak, Gazikent, Belkız, Yeditepe, Bedir, Kızılhisar, Kıbrıs, Dumlupınar ve Güzelvadi mahallelerinde ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

Açıklamada ayrıca, "Söz konusu mahallelerde yaşanan lokal sorunların giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarına devam etmekte olup, bugün akşam saatlerine kadar enerji arzının tamamen sağlanması hedeflenmektedir. İlgili şirket tarafından çalışmalar yürütülmekte, valiliğimiz süreci yakından takip etmektedir" denildi.

