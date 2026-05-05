Çok Bulutlu 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.05.2026 12:00

İranlı üst düzey askeri yetkili, ülkesinin BAE'ye saldırdığına dair iddiaları reddetti

İranlı üst düzey bir askeri yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyre'deki petrol tesislerine saldırdığına dair iddiaları reddetti.

İranlı üst düzey askeri yetkili, ülkesinin BAE'ye saldırdığına dair iddiaları reddetti

İran devlet televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan İranlı üst düzey bir askeri yetkili, ülkesinin BAE'nin Fuceyre Limanı'ndaki petrol tesislerine saldırdığı iddialarına yanıt verdi.

İranlı yetkili, "İran'ın söz konusu petrol tesislerine yönelik önceden planlanmış bir saldırı girişimi yoktu. Meydana gelenler, Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'nın yasak güzergahlarından yasa dışı gemi geçişi için bir yol açma maceracılığının sonucuydu. Bunun sorumluluğu Amerikan ordusuna aittir." ifadelerini kullandı.

Amerikalı yetkililerin "diplomaside güç kullanma gibi çirkin davranışlarından vazgeçmesi" gerektiğini dile getiren İranlı yetkili, "ABD, dünya genelindeki tüm ülkelerin ekonomilerini etkileyen bu hassas petrol bölgesindeki askeri maceracılığı durdurmalıdır." dedi.

İran'dan, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

ETİKETLER
İran Birleşik Arap Emirlikleri Petrol ABD Hürmüz Boğazı
Sıradaki Haber
Plastik atıklar dünyayı sadece kirletmiyor, ısıtıyor da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:07
SAHA 2026'da 8 milyar dolarlık ihracat hedefi
12:56
Beyaz Saray, yeni yapay zeka modelleri için denetim getirmeyi değerlendiriyor
12:43
Van Gölü’nde inci kefallerinin göçü başladı
12:46
AFAD: Fırtına ve yağışlarda 2 kişi yaşamını yitirdiğini, 33 kişi yaralandı
13:03
Türk bilim insanlarından Alzheimer'a karşı yeni ilaç çalışması
13:02
İçişleri Bakanı Çiftçi ile Adalet Bakanı Gürlek görüştü
Hakkari'ye ulaşım sıkıntısı Mehmetçiğin kurulumuna başladığı panel köprüyle giderilecek
Hakkari'ye ulaşım sıkıntısı Mehmetçiğin kurulumuna başladığı panel köprüyle giderilecek
FOTO FOKUS
SAHA'da ATTİLA var: Dengeleri değiştirmeye geliyor
SAHA'da ATTİLA var: Dengeleri değiştirmeye geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ