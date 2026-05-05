FairSquare Grubu: İsrail Futbol Federasyonu insan haklarını ciddi şekilde ihlal etti ve ihraç edilmeli

Merkezi Londra'da bulunan FairSquare Grubu'nun Kurucusu ve Direktörü Nicholas McGeehan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında kurduğu yasa dışı yerleşimlerdeki faaliyetleriyle FIFA'nın kurallarını da ihlal ettiğini ve uluslararası futbol organizasyonlarından ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.

McGeehan, İsrail kulüplerinin yerleşim birimlerindeki faaliyetlerine ilişkin ihlaller konusunda FIFA'nın adım atmama kararına ilişkin, "Biz FairSquare olarak 2024'te Filistin Futbol Federasyonunun şikayetlerini destekleyen bir belge ilettik FIFA'ya. Filistin Futbol Federasyonuna desteğimizi de birkaç kez yineledik." dedi.

Uluslararası toplumun işgal altındaki topraklar olarak kabul ettiği Filistin arazilerinde kurulu yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail kulüplerinin, tüzükleri açık bir şekilde ihlal ettiğini vurgulayan McGeehan, İsrail destekçileri arasında sistematik ve giderek artan ırkçılık yaşandığına dikkati çekti.

McGeehan, durumun son derece açık olduğunu belirterek, "Bu durum 7 Ekim'den çok önce de belliydi. İsrail Futbol Federasyonunun insan haklarını ciddi şekilde ihlal ettiği ve ihraç edilmesi gerektiği ortada." dedi.

FIFA'nın 19 Mart'ta işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail futbol takımlarının uluslararası müsabakalara katılımını engelleyecek bir adım atmama kararı almasının "yanlış" olduğunun altını çizen McGeehan, "Dürüst olmayan bir karar. Bunun yanlış olduğunu bence kendileri de biliyor. Ancak İsrail Futbol Federasyonunun tüzükleri ihlal ettiğine dair kanıtların çok açık olmasına rağmen insanlar onları savunacak kararlar alıyor." diye konuştu.

"Barış Ödülü siyasi tarafsızlıkla çelişiyor"

McGeehan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump'a "FIFA Barış Ödülü" vermesinin kurumun siyasi tarafsızlık ilkesiyle çeliştiğini ve bu durumu "kişisel" bulduğunu açıkladı.

FIFA'nın "Barış Ödülü" gibi bir geleneği olmadığını ve ödülün ilk kez Aralık 2025'te Trump'a verildiğini belirten McGeehan, "Ödüle ilişkin kriterleri kimse bilmiyordu. Nasıl, kim tarafından ve ne temelinde seçim yapılacağına dair kimseye bir şey söylenmedi. Elimizde olan kanıtlar ışığında, ödülü Infantino'nun kendisinin uygulamaya koyduğu ve Trump'a vermeye karar aldığı gibi bir durum olduğu görünüyor." ifadesini kullandı.

McGeehan, FIFA'da stratejik kararlar almakla yetkili FIFA Konseyi'ne konu hakkında danışılmadığını düşündüklerini aktararak, Infantino'nun Trump'ı "memnun etmek" için tek başına hareket ettiğini belirtti.

FIFA'nın özellikle siyasi tarafsızlık konusunda hassas kuralları olduğuna işaret eden McGeehan, "Futbol yetkililerinin siyasi kararlara katılmalarına izin verilmez. Bence bu herkesin olumlu bulacağı bir durum. Yanılmıyorsam FIFA'nın etik kurallarında da böyle bir madde mevcut. Ve eğer böyle bir durumda suçlu bulunursanız, seçim faaliyetlerine katılmaktan menedilmeniz gerekiyor." diye konuştu.

"Norveç'in destek vermesi çok kıymetli"

McGeehan, Infantino'nun Trump'a yönelik "hayranlığını" birkaç kez tekrarladığına dikkati çekerek bunun, "siyasi tarafsızlık" ilkesinin açık bir şekilde ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Infantino'nun dünyadaki en kıdemli futbol yetkilisi olduğuna işaret eden McGeehan, "Dolayısıyla bizim yasal talebimiz de temelde buna dayanıyor. Infantino'nun, Trump'a destek vermesine ilişkin soruşturma başlatılması gerektiğine inanıyoruz. Suçlu bulunması halinde de görevden uzaklaştırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

McGeehan, Norveç Futbol Federasyonunun (NFF) yasal taleplerine destek vermesinin "son derece önemli" olduğunu kaydederek şu değerlendirmede bulundu:

"Futbol camiasının çok az üyesinin, üst düzey yetkilileri eleştirmesi genellikle hayal kırıklığı oluşturur. Ancak demokratik bir futbol yönetimine sahip olan Norveç'in NFF Başkanı Lise Klaveness'ın destek açıklaması yapması çok kıymetli. Üzücü olan ise tek olmaları. Diğer futbol federasyonlarının da benzer adımlar atması için bir engel yok. Bu konuda dışarıda kalmamalı ve Infantino'nun yaptıklarına karşı seslerini duyurmalılar."

FIFA'nın üyeleri üstünde güçlü bir kontrol mekanizması oluşturduğunu savunan McGeehan, çok az futbol yetkilisinin bunu kırabileceğini belirtti.

Norveç Futbol Federasyonu (NFF), FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump'a Barış Ödülü vermesini desteklemediklerini ve kararın FIFA Etik Kurulunca incelenmesini talep edeceklerini duyurmuştu.

NFF Başkanı Lise Klaveness, düzenlediği basın toplantısında, Infantino'nun Trump'la ilgili yorumları ve Barış Ödülü'nü verme sürecine ilişkin sporda daha fazla hesap verebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan Londra merkezli FairSquare Grubunca FIFA Etik Kuruluna iletilen soruşturma talebine destek verdiklerini açıklamıştı.

Infantino'nun Trump'la ilgili yorumları ve Barış Ödülü verme sürecinin FIFA kurallarını ihlal ettiği yönünde iletilen soruşturma talebinin işleme konulması için görüşeceklerini belirten Klaveness, "Durum siyasi tarafsızlık kuralını ihlal etmekle ilgili. Etik Kurulunun bunu incelemesini istiyoruz." demişti.

Ödülün, yönetmelikleri gereği siyasi olarak tarafsız kalması gereken bir kurum içinde tehlikeli bir emsal oluşturabileceğine işaret eden Klaveness, ödülün "siyasi" olduğunu ve desteklemediklerini belirtmişti.

FIFA, Trump'a barış ödülü vermişti

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesi 5 Aralık 2025'te Trump'a "Barış Ödülü" vermişti. Infantino, burada yaptığı konuşmada, "Bir liderden beklediğimiz şey budur. Elde ettiğiniz başarılar için ilk FIFA Barış Ödülü'nü kesinlikle hak ediyorsunuz, bunu inanılmaz bir şekilde başardınız. Sayın Başkan (Trump), her zaman benim desteğime güvenebilirsiniz." demişti.

FIFA'nın kendi tüzüğüne göre, böyle bir ödülün verilmesine ilişkin kararın FIFA Konseyi tarafından alınması gerektiğini vurgulayan FairSquare ise "FIFA Başkanı, örgütün misyonunu, stratejik yönünü, politikalarını ve değerlerini tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahip değildir." ifadelerini kullanmıştı.