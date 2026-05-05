Küresel Sumud Filosu, saldırıya rağmen kararlılıkla yoluna devam edecek

Faras, İsrail ordusunun, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan Küresel Sumud Filosu teknelerine saldırmasıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdahalenin ardından Yunanistan'ın İsrail ile "sistematik işbirliği" içinde olduğunun görüldüğünü ve bu durumun son bulması gerektiğini ifade etti.

Girit açıklarında alıkonulan aktivistlerin Yunan Sahil Güvenliğinin desteğiyle Girit'e getirildiğini belirten Faras, bunun "iyi niyet göstergesi" değil, uluslararası baskının sonucu olduğunu dile getirdi.

"İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına rağmen filo kararlılıkla yoluna devam edecek." diyen Faras, Yunan makamlarının İsrail gemisinin mürettebatına işlem yapması gerektiğini, aksi durumda olayın cezasız kalacağını vurguladı.

İsrail'de tutulan aktivistlerin, hareket içindeki konumları nedeniyle hedef alındığına, serbest bırakılmaları için farklı ülkelerde eylemler düzenlendiğine işaret eden Faras, "Hareketimiz kişilerle sınırlı değil, değerler ve siyasi hedefler etrafında şekilleniyor. Ne korkuyoruz ne de duracağız." ifadesini kullandı.

Filonun hareket takvimine ilişkin bilgi veren Faras, saldırının ardından yeniden yapılanma sürecinin devam ettiğini, katılımcıların moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Hava koşullarının belirleyiciliğine dikkati çeken Faras, Yunanistan'dan 5 teknenin hareket etmesinin planlandığını ve bu teknelerde yaklaşık 50 kişinin yer alacağını dile getirdi.

Filonun sağlık ekibinde yer alan Anna Lagonikos da İsrail güçlerinin filoya yönelik müdahalesinin ardından bazı teknelerde hasar oluştuğunu ve planlanan takvimde aksamalar yaşandığını söyledi.

Lagonikos, hasarların giderilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, saldırının filonun hareket planında geçici aksaklığa yol açtığını ifade etti.

Girit'te alıkonulduktan sonra serbest bırakılan aktivistlerin yeniden teknelere dönmeye hazır olduğunu vurgulayan Lagonikos, "Tüm arkadaşlarımız yeniden yola çıkmak için hazır. Biz de aynı şekilde kararlıyız." dedi.

Yunan kamuoyunun tepkisine ilişkin de Lagonikos, kişisel olarak çok sayıda destek ve endişe mesajı aldığını ifade ederek, gelişmelerin ülkenin dış politikası açısından da tartışılması gerektiğini söyledi.

Lagonikos, "Bu durum sadece filoyla ilgili değil, ülkenin dış politikası açısından da önemli sonuçlar doğurabilir." dedi.

Geçen yılki filoya da katıldığını belirten Lagonikos, bu tür görevlerin fiziksel ve psikolojik olarak zorlu olduğunu ancak farklı ülkelerden insanların dayanışma içinde hareket etmesinin kendisine umut verdiğini dile getirdi.

Lagonikos, bu tür girişimlerin Filistin meselesine dikkati çekmek ve uluslararası baskı oluşturmak açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.