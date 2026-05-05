İHA kullanımında uzmanlaşmak isteyenlere TRT Akademi'den fırsat

Medya dünyasındaki değişime öncülük eden TRT, TRT Akademi çatısı altında profesyonellerin yetişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

İnsansız Hava Aracı (Drone) Kullanımı eğitimi hibrit modelde kurgulandı.

Katılımcıların öncelikle 11 bölümden oluşan video içerikleri tamamlaması ve sınavda başarılı olması gerekiyor.

Ardından yüz yüze gerçekleştirilecek olan 33 saatlik eğitim süreci başlayacak. Bu süreçte, teorik olarak öğrenilen teknik bilgiler pratiğe dönüştürülecek.

TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olan eğitim programına Mikail Sevinç rehberlik edecek.

TRT Akademi eğitimleri ile gökyüzünde profesyonellik mümkün

İnsansız hava araçlarının çalışma prensiplerinden donanım kalibrasyonlarına, küresel konumlandırma sistemlerinden anten yapılarına kadar geniş bir yelpazede bilgi aktarımı sağlanacak.

Bununla birlikte batarya kullanımı, pusula sistemleri ve uçuş güvenliği gibi teknik başlıklar ele alınacak.

Özellikle afet bölgelerinde dikkat edilmesi gereken kritik kurallar ve izin prosedürleri de detaylı şekilde katılımcılarla paylaşılacak.

Böylece katılımcılar, İnsansız Hava Aracı (Drone) Kullanımı eğitimi sonunda gerçek saha koşullarına hazırlıklı hale gelecek.

Teori ve pratik bilgi bir arada

Mayıs ayında gerçekleştirilecek eğitim programı, teorik ve uygulama sınavıyla tamamlanacak.

Başarılı olan katılımcılar, bu sürecin sonunda TRT onaylı sertifika almaya hak kazanarak sektörde bir adım öne çıkma fırsatı elde edecekler.

Sınırlı kontenjanla açılan program, özellikle medya ve prodüksiyon alanında kariyer hedefleyenler için önemli bir eğitim fırsatı sunuyor.

Sınıftan sahaya drone kullanımı eğitimi

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, insansız hava araçlarının kullanım alanı her geçen gün genişliyor. Bu nedenle drone konusunda yetkin bireylerin yetiştirilmesi de büyük önem taşıyor.

TRT’nin bu doğrultuda hayata geçirdiği eğitim programı, katılımcılara hem teknik donanım hem de sahaya yönelik beceriler kazandırmayı hedefliyor.

TRT Akademi eğitimlerine katılma fırsatı için henüz geç değil.

İşin profesyonelleri tarafından hazırlanan eğitimlere katılmak için trtakademi.com.tr adresini tıklayın.