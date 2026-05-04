Hafif Sağanak Yağışlı 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
TRT Akademi
TRT Haber 04.05.2026 10:06

TRT Akademi’nin diksiyon eğitimi başlıyor

Konuşurken vermek istediği mesajı etkili bir şekilde ifade etmek isteyenler için TRT Akademi’nin en dikkat çeken eğitimlerinden biri başlıyor. Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimi, katılımcılarını Türkçenin zengin ses dünyasında kapsamlı bir yolculuğa çıkarıyor. 4 Mayıs’ta başlayacak olan diksiyon eğitimi katılımcılarını bekliyor.

TRT Akademi’nin diksiyon eğitimi başlıyor

Ankara’da gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim sadece teknik anlatımdan ibaret değil.

Katılımcıların akıcı ve etkileyici bir ifade biçimi geliştirmelerine olanak tanıyor.

Haber Spikeri Sezen Yüce’nin eğitmenliğinde yürütülecek program, konuşmanın görünmeyen ama hissedilen gücünü ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Güzel konuşmanın sırrı bu sınıfta çözülüyor

Sabah saatlerinde başlayan eğitim, yoğun ama bir o kadar da verimli bir programla ilerleyecek.
Katılımcılar, nefesin doğru kullanımından sesin etkili biçimde şekillendirilmesine, Türkçenin ses özelliklerinden vurgu ve tonlamanın inceliklerine kadar geniş bir yelpazede bilgi ve deneyim kazanacak.

Eğitim süreci, teorik anlatımların ötesine geçerek uygulamalı çalışmalarla desteklenecek. Böylece öğrenilen her bilgi, doğrudan pratiğe dönüşecek.

Diksiyon eğitimi ile fark yaratın

42 saat sürecek olan Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitim programı, 17 bölümden oluşuyor.

Katılımcılara kendilerini daha iyi ifade etmenin, dinleyici üzerinde iz bırakmanın ve sözleriyle fark yaratmanın kapılarını aralıyor.

Sözlü iletişim konusu ile başlayacak eğitim, konuşma organları ile ilerleyecek. Nefes, ses, Türkçenin ses özellikleri programın önemli konuları arasında yer alıyor.

Etkili konuşmanın en önemli adımları olan vurgu, tonlama ve konuşma hızı konuları ile katılımcılar güçlü bir deneyim kazanacak.

Yerleşik yanlışlar konusu ile katılımcılar, konuşurken yaptıkları hataları görerek doğrusunu öğrenebilecekler.

Sınırlı kontenjan ile başlayacak olan eğitim, etkili iletişimin inceliklerini keşfetmek isteyenler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

TRT kampüsünde eğitim imkanı

Eğitim sonunda katılımcılar, teorik ve uygulama sınavları ile bilgilerini ölçme fırsatı bulacaklar. Başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı sertifika alabilecekler.

Eğitim programı, kampüs gezisiyle de destekleniyor. Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimi belirli aralıklarla başlatılıyor ve farklı eğiticiler programda yer alıyor.

TRT Akademi’nin güncel eğitimlerinden haberdar olmak ve eğitimlere katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

ETİKETLER
Eğitim TRT TRT Akademi
Sıradaki Haber
TRT Akademi eğitimleri ile fikirleriniz filme dönüşsün
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:05
Ek doğum izni başvuruları bugün başlıyor
12:05
Türk bilim insanlarından lityum pillerin geri kazanımına yönelik çözüm
11:50
Merkez Bankası Başkanı Karahan TBMM'de sunum yapacak
12:05
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı
11:43
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
11:36
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 612'ye yükseldi
Kerküklü usta, demire şekil vererek ürettiği kılıçlarla "ata mirasını" yaşatmaya çalışıyor
Kerküklü usta, demire şekil vererek ürettiği kılıçlarla "ata mirasını" yaşatmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Türk donanması Karadeniz'de vatan nöbetinde
Türk donanması Karadeniz'de vatan nöbetinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ