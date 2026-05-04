TRT Akademi’nin diksiyon eğitimi başlıyor

Ankara’da gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim sadece teknik anlatımdan ibaret değil.

Katılımcıların akıcı ve etkileyici bir ifade biçimi geliştirmelerine olanak tanıyor.

Haber Spikeri Sezen Yüce’nin eğitmenliğinde yürütülecek program, konuşmanın görünmeyen ama hissedilen gücünü ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Güzel konuşmanın sırrı bu sınıfta çözülüyor

Sabah saatlerinde başlayan eğitim, yoğun ama bir o kadar da verimli bir programla ilerleyecek.

Katılımcılar, nefesin doğru kullanımından sesin etkili biçimde şekillendirilmesine, Türkçenin ses özelliklerinden vurgu ve tonlamanın inceliklerine kadar geniş bir yelpazede bilgi ve deneyim kazanacak.

Eğitim süreci, teorik anlatımların ötesine geçerek uygulamalı çalışmalarla desteklenecek. Böylece öğrenilen her bilgi, doğrudan pratiğe dönüşecek.

Diksiyon eğitimi ile fark yaratın

42 saat sürecek olan Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitim programı, 17 bölümden oluşuyor.

Katılımcılara kendilerini daha iyi ifade etmenin, dinleyici üzerinde iz bırakmanın ve sözleriyle fark yaratmanın kapılarını aralıyor.

Sözlü iletişim konusu ile başlayacak eğitim, konuşma organları ile ilerleyecek. Nefes, ses, Türkçenin ses özellikleri programın önemli konuları arasında yer alıyor.

Etkili konuşmanın en önemli adımları olan vurgu, tonlama ve konuşma hızı konuları ile katılımcılar güçlü bir deneyim kazanacak.

Yerleşik yanlışlar konusu ile katılımcılar, konuşurken yaptıkları hataları görerek doğrusunu öğrenebilecekler.

Sınırlı kontenjan ile başlayacak olan eğitim, etkili iletişimin inceliklerini keşfetmek isteyenler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

TRT kampüsünde eğitim imkanı

Eğitim sonunda katılımcılar, teorik ve uygulama sınavları ile bilgilerini ölçme fırsatı bulacaklar. Başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı sertifika alabilecekler.

Eğitim programı, kampüs gezisiyle de destekleniyor. Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimi belirli aralıklarla başlatılıyor ve farklı eğiticiler programda yer alıyor.

TRT Akademi’nin güncel eğitimlerinden haberdar olmak ve eğitimlere katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.