Sosyal medyada haber üretmenin dinamikleri TRT Akademi'de

Eğitimin en güçlü yanlarından biri, alanında deneyimli bir isim tarafından yürütülmesi. TRT Haber Kanal Koordinatör Yardımcısı Ogün Öcek, eğitime rehberlik edecek. Yazılı basından dijital yayımcılığa uzanan tecrübesiyle Öcek, güncel bilgileri ve pratik deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilen bu program, etkileşimli bir eğitim imkânı sunuyor.

4 bölümden oluşan ve 13 saat sürecek eğitim, yeni nesil habercileri yetiştirmeyi hedefliyor.

Program, 14 Nisan 2026 tarihinde Ankara'da başlayacak.

Haber içeriği oluşturma eğitimine ilgi duyanlar bu kısa ama yoğun içerikle bir adım öne çıkabilir.

İki gün sürecek program boyunca katılımcılar, farklı platformlara özgü sosyal medya içerikleri oluşturmayı uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı da yakalayacaklar.

Eğitimin sonunda yapılacak teorik ve uygulama sınavları ise edinilen bilgilerin pekiştirilmesini sağlayacak. Sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika alabilecekler.

Dijital medyada haber içerikleri nasıl üretilir?

Sosyal Medya Haberciliği eğitiminin içeriği, dijital medyanın hızlı gelişen yapısı dikkate alınarak hazırlandı.

Öncelikle sosyal medya haberciliğine ilişkin güncel veriler ele alınacak. Daha sonra platformların kendine özgü yayın stratejileri değerlendirilecek.

X'ten Facebook'a, Instagram'dan YouTube'a, TikTok'tan Telegram'a kadar uzanan geniş bir yelpazede her platformun dili ve içerik formatı detaylı incelenecek.

Hedef kitleye ulaşma yöntemleri ve izlenme rakamlarını artırmanın yolları katılımcılarla paylaşılacak. Katılımcılar, içerik üretiminin yalnızca hız değil aynı zamanda doğru bilgi ve etkili anlatım gerektirdiğini deneyimleyerek öğreniyor.

Sadece haber yazmayı değil, o haberi nerede nasıl paylaşacağını da öğrenmek isteyenler TRT Akademi'nin dijital medya eğitimlerini takip edebilir.

Günceli takip eden eğitim başlıkları sayesinde sektörde yenilikleri yakalamak artık çok kolay.