Diksiyondan dublaja 96 saatlik eğitim başlıyor

Toplam 96 saat sürecek olan eğitim, 6 Nisan’da TRT Genel Müdürlüğünde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Sınırlı kontenjanla açılan programa başvurular, ön eleme sürecine tabi olacak.

Eğitim, alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip güçlü bir eğitmen kadrosu tarafından yürütülecek.

Spikerlik ve akademik birikimiyle dikkat çeken Oya Eren Özkan, katılımcılara diksiyon ve etkili iletişimin temel taşlarını aktaracak.

Ses tasarımı ve teknik süreçler konusunda uzman Ahmet Gökhan Coşkun, stüdyo pratiği ve kayıt teknolojileri üzerine uygulamalı bilgiler sunacak.

Seslendirme yönetmenleri Nurcihan Ergün ve Özden Gömeçoğlu ise yıllara yayılan sektör deneyimlerini paylaşarak katılımcıların performanslarını geliştirmelerine rehberlik edecek.

TRT’nin Ustaları ile Uygulamalı Eğitim

Diksiyon ile birleştirilmiş Seslendirme ve Dublaj eğitimi, 37 bölümden oluşuyor.

Eğitim boyunca katılımcılar, doğru ve etkili Türkçe kullanımı üzerine çalışacaklar.

Ayrıca bir metni nasıl canlandıracaklarını, bir karaktere ses verirken hangi teknikleri kullanacaklarını ve farklı türlerde seslendirme yapmanın püf noktalarını da öğrenecekler.

Reklam, belgesel, animasyon ve film dublajı gibi farklı alanlarda gerçekleştirilecek uygulamalar sayesinde katılımcılar, sektörün gerçek dinamiklerini deneyimleme şansı yakalayacaklar.

Seslendirme Eğitimi ile Teknik Detaylar Ele Alınacak

Programın ilerleyen günlerinde teknik bilgi de ön plana çıkıyor.

Katılımcılar, ses kayıt teknolojileri, mikrofon kullanımı ve akustik düzenlemeler gibi konularla tanışacaklar.

Radyo tiyatrosu seslendirmesi ve dublajı yapılan metinlerde kullanılan terimler de eğitimin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Sınırlı Kontenjanı Bulunan Eğitime Katılım Fırsatı Devam Ediyor

TRT’nin deneyimli eğitmen kadrosu eşliğinde yürütülecek bu süreçte, katılımcılar bire bir geri bildirim alma fırsatı bulacak.

Eğitim sonunda katılımcıları, teorik ve uygulama sınavları bekliyor.

Başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı sertifika alabilecekler.

Bu eğitim mikrofonun başına geçmek isteyen herkes için yeni bir kariyer yolculuğunun ilk adımı olma özelliği taşıyor.

