Radyo oyunu ustaları yeni profesyoneller yetiştirecek

46 saat sürecek olan program, 6 Nisan’da başlayacak ve 17 Nisan’da tamamlanacak. Eğitim, yayımcılıkta önemli bir yere sahip olan TRT Ankara Radyosu stüdyolarında gerçekleştirilecek.

Alanında deneyimli eğitmenler, 18 bölümden oluşan programa profesyonel bir perspektif kazandıracak.

Radyo ve televizyon dramaları üzerine çalışan prodüktör Lalifer Balibeyoğlu Uçar ile efekt tasarımındaki deneyimiyle öne çıkan Hamit Çelik, katılımcılara mesleki deneyimlerini aktaracak.

Radyo oyunu yazmak isteyenler için uygulamalı eğitim fırsatı

Radyo oyununun tarihsel gelişimi, sahne oyunuyla benzerlikleri ve dramatik anlatı türlerinin ele alınması ile program başlayacak.

Katılımcılar, radyo dramalarının temel yapı taşlarını hem teorik hem de uygulamalı derslerle öğrenecek.

Eğitim içeriği oldukça kapsamlı şekilde hazırlandı. Metin yazımından karakter çözümlemelerine, oyunun işlenişinden efekt ve müzik kullanımına kadar önemli birçok konu eğitimde değerlendirilecek.

Katılımcıların yazdığı metinlerin Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından seslendirilmesi eğitimin en dikkat çeken aşamalarından biri olacak. Böylece katılımcılar, kaleme aldıkları hikayelerin nasıl bir ortamda hayat bulduğunu gözlemleyebilecekler.

TRT Akademi’den yoğunlaştırılmış dramaturji eğitimi

Dinlemek ile duymak arasındaki farka dikkat çeken eğitimde, sesin anlatım gücünü artıran teknik uygulamalara da yer verilecek.

Kayıt ve kurgu aşamalarında yapılacak çalışmalar sayesinde katılımcılar, bir metnin ses ile nasıl güçlü hale getirildiğini deneyimleyecekler.

Karakter ve dil analizi, kültürel ve edebi açıdan değerlendirme gibi konular eğitimin önemli başlıkları arasında.

Radyo oyunu yazarlığının tüm incelikleri bu eğitimde

Eğitimin sonunda katılımcılar, teorik ve uygulama sınavlara girecekler. Başarılı olanlar, TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar.

Hayal gücünü geliştirmek ve ses kullanımını sanat haline getirmek isteyenler Radyo Oyunu Yazarlığı ve Dramaturji eğitiminde bir araya gelecekler.

Radyo alanında deneyimli isimler tarafından tasarlanan eğitimler ve daha fazlası trtakademi.com.tr adresinde katılımcılarını bekliyor.

