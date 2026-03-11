Duman 7.3ºC Ankara
TRT Haber 11.03.2026 10:11

Dijital çağda gazeteciliğin kuralları yeniden yazılıyor

TRT Akademi ile ABU Medya Akademisi iş birliğinde gerçekleştirilen “Dijital Haber Çağı: Habercilik Nasıl Dönüşüyor?” başlıklı çevrim içi seminer, 26 Şubat 2026’da gazetecileri dijital medya alanında bilgi dolu bir yolculuğa çıkardı. Haber editörü Hasan Durmaz’ın sunumuyla düzenlenen seminerde, gazeteciliğin geçirdiği dönüşüm serüveni ele alındı.

Dijital çağda gazeteciliğin kuralları yeniden yazılıyor

Seminere, ABU üyesi medya kuruluşlarından 80 profesyonel isim katıldı.

Etkinlikte, dijital dönüşümle birlikte yeniden şekillenen habercilik kavramı değerlendirildi.

Geçmişte sadece akşam bültenlerinde aktarılan haberler artık saniyeler içinde mobil ekranlara düşüyor. Bu kadar hızlı bilgi akışının olduğu dijital medya ortamında habercilerin dikkat etmesi gereken süreçler ele alındı.

Seminerde etkileşimli içeriklerin önemi anlatıldı

Değişen haber tüketim alışkanlıkları, haber metinlerine de yansıdı. Kısa videolar, infografikler ve etkileşimli içerikler gazeteciliği daha görsel, daha hızlı ve daha çarpıcı bir yapıya büründürdü. Bu içerik türlerinin dijital habercilikteki önemi seminerde ele alındı. Ayrıca, TRT Haber’in dijital büyüme deneyimi ve etkileşim oranlarındaki artış da incelendi.

Hız mı, doğruluk mu?

Bilgi akışı hız kazandıkça dezenformasyon gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle kriz ve afet dönemleri gibi saniyelerle yarışılan dönemlerde doğruluk ile hız arasındaki denge daha da önem kazanıyor.

Hasan Durmaz’ın sunumuyla gerçekleşen seminerde böyle durumlarda dikkat edilmesi gereken önemli detaylar katılımcılarla paylaşıldı.

Yanlış bilginin doğru bilgiden daha hızlı yayılması ve doğrulama eksikliğinin yaşandığı durumlar üzerine konuşuldu.

Seminerde yapay zekâ içeriklerinin dijital medyada yarattığı risk anlatıldı

Deepfake videolar ve sentetik içerikler gibi yapay medya riski, dijital içeriği doğrulama sürecini gerekli kılıyor. Tersine görsel arama teknikleri, fact-checking gibi yöntemler etkinlikte öne çıkan başlıklar arasındaydı.

Yapay zekânın hızlı olmasına rağmen kusursuz olmadığının altı çizildi.

ABU Medya Akademisi ve TRT Akademi iş birliği ile etkinlik gerçekleştirildi

TRT Akademi, uluslararası medya kuruluşları ile eğitim ve seminerler düzenlemeye devam ediyor.

Gazetecilerin güncel gelişmeleri takip etmeleri ve dijital risklerin önüne geçmek için gerçekleştirilen bu seminer, 80 profesyonel ismi bir araya getirdi.

TRT Akademi’nin kurumsal ve bireysel eğitim fırsatlarının yanı sıra podcast, yayınlar ve blog içeriklere ulaşmak için trtakademi.com.tr adresini tıklayın.

