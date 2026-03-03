Gazeteciliğin geleceği bu seminerde konuşuldu

19 Şubat 2026 tarihinde İngilizce olarak düzenlenen seminer, medya sektörünün farklı coğrafyalarından profesyonelleri aynı seminerde buluşturdu.

Eğitici Birkan Koç’un sunumuyla hayata geçirilen etkinliğe, ABU üyesi medya kuruluşlarından yaklaşık 60 medya çalışanı katılım sağladı.

Algoritmaların haberciliğe etkisi ele alındı

Seminerde gazeteciliğin tarihsel dönüşümü, geleneksel medyadan sosyal ve dijital medya odaklı haberciliğe uzanan süreç üzerinden detaylı biçimde incelendi.

İnternetin yükselişiyle birlikte haber tüketim alışkanlıklarının da değiştiği ifade edildi.

Özellikle algoritmik akışların kullanıcı davranışları üzerindeki dönüştürücü etkisi dikkat çekici örneklerle aktarıldı.

Sosyal medya çağında gazeteciliğin kuralları

Seminerde, sosyal medyanın yeni nesil gazetecilik için öneminin altı çizildi.

Günümüzde platform algoritmaları ve içerik politikaları, gazeteciler için yeni bir rekabet alanı yarattığı ifade edildi.

Çevrim içi etkinlikte, erişimin kullanıcı etkileşimiyle doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı.

Sosyal medya çağında, içerik üretim süreçlerinin de evrildiği ifade edildi.

Tek bir haberin farklı formatlarda sunulmasının önemi detaylandırıldı.

Kısa videoların dikkat çekici yapısı ile uzun format içeriklerin sunduğu derinlik üzerine de konuşuldu.

Bununla birlikte infografiklerin, veriyi hızlı ve anlaşılır biçimde aktarmadaki rolü de önemli başlıklar arasında yer aldı.

ABU Medya Akademisi – TRT Akademi ortaklığında yeni nesil gazetecilik

Dijital çağın en kritik meselelerinden biri olan güvenilirlik konusu da kapsamlı şekilde ele alındı.

Bilgi kirliliğinin arttığı bir ortamda, şeffaflık, doğrulama ve açık kaynak kullanımı gazeteciliğin vazgeçilmez unsurları olarak yeniden hatırlatıldı.

ABU Medya Akademisi ile TRT Akademi iş birliğinde gerçekleştirilen bu etkinlikte, sosyal medya çağında gazetecilik yapmanın altın kuralları katılımcılarla paylaşıldı.

TRT Akademi tarafından gerçekleştirilen eğitim programları hakkında detaylı bilgi almak için trtakademi.com.tr adresini ziyaret etmek yeterli.