03.03.2026 10:44

Doğu buz kesti: Termometreler eksi 20 dereceyi gösterdi

Gece saatlerinde Erzurum’da eksi 15, Kars’ta eksi 13, Ardahan’da eksi 9 derece ölçülürken, Ağrı’da termometreler eksi 20’yi gösterdi. Araç camları buz tuttu, nehirlerde buz kütleleri oluştu.

Doğu buz kesti: Termometreler eksi 20 dereceyi gösterdi

Gece termometrelerin sıfırın altında 15 dereceyi gösterdiği Erzurum'da dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü.

Binaların çatılarında da buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde soğuk nedeniyle bazı camilerin bahçelerindeki şadırvanlar buzla kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü kentte çatılarda buz sarkıtları oluştu, akarsuların yüzeyi buz tuttu.

Kars

Kars'ta soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen kent dronla görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava etkili oldu.

Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, araç camları buz tuttu.

Akyaka ilçesinde de soğuk hava etkili oldu. Bazı vatandaşlar karla kaplı arazide hayvanlarını akarsuya götürerek suladı.

Ağrı

Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle nehir ve derelerin yüzeyinde buz kütleleri aktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında en düşük 20 derece gösterdiği kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Ağaçların kırağı tuttuğu kent merkezinde sis de etkili oldu.

Kenti kaplayan sis ve Murat Nehri'nde akan buz kütleleri dronla görüntülendi.

Kar Yağışı Buzlanma
