Gündem
TRT Haber 03.03.2026 11:55

Çelik: Menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da bir lisedeki saldırı sonucu öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili, "Çok üzgünüz. Olaya ilişkin ilgili kurumlarımız derhal soruşturma başlatmıştır, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecektir" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün İstanbul'da bir lisede saldırı sonucu öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı.

Çelik sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da bir lisemizde gerçekleşen lanetli bir saldırı sonucu öğretmenimiz Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Olaya ilişkin ilgili kurumlarımız derhal soruşturma başlatmıştır, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecektir.

Fatma Nur öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, tüm eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize de acil şifalar diliyoruz."

ETİKETLER
AK Parti Ömer Çelik İstanbul
