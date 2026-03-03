Duman 7.8ºC Ankara
Türkiye
AA 03.03.2026 09:56

Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı

İstanbul Fatih'te, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvayın raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşandı.

Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı

T1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nda seyreden tramvay, Eminönü durağına geldiği sırada raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarptı.

Kazada, araçlarda hasar oluşurken, yolcular tahliye edildi.

Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı

Seferlerde aksamaya neden olan kazanın ardından, raydan çıkan tramvayın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

İstanbul Metro Ulaşım
