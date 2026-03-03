Açık 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.03.2026 09:35

JASAT, İstanbul'da 10 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 10 sene önce İstanbul'da öldürülen 2 kadının cinayet şüphelilerini, sigara izmariti üzerinden buldu.

JASAT, İstanbul'da 10 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Mengen ilçesi Yumrutaş köyünde 24 Temmuz 2024'te toprağa gömülü halde kafatası ve kemik parçalarının bulunması üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Kriminal Başkanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışma neticesinde kemiklerin 2016'dan bu yana kayıp olarak aranan M.M. ve M.Y isimli yabancı uyruklu iki kadına ait olduğu belirlendi.

Jandarma Kriminal Başkanlığınca Interpol üzerinden ailelerine ulaşılan maktullerin İstanbul'da yaşayan yakınlarından alınan DNA örnekleri karşılaştırılarak kimlikleri kesin olarak tespit edildi.

Maktullerden alınan örnekler, 2016'da İstanbul'da işlenen başka bir cinayet dosyasında elde edilen sigara izmariti deliliyle de eşleşti.

JASAT ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince HTS kayıtlarının incelenmesiyle maktullerin F.Y. ve Y.D. tarafından öldürülüp Mengen'de ormanlık alana gömüldüğü tespit edildi.

Faillerin, 2016'da işledikleri diğer "kasten öldürme" suçundan halen hükümlü olarak cezaevinde oldukları belirlendi.

İki şüpheli, 25 Şubat 2026'da ifadeleri alınarak, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan bir kez daha tutuklandı.

ETİKETLER
Jandarma Genel Komutanlığı JASAT
Sıradaki Haber
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki gizli yapılanmasına soruşturma: 15 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:54
ABD Başkanı Trump: Mühimmat stokları "hiç bu kadar yüksek" seviyede olmadı
09:51
Brent petrolün varili 79,41 dolardan işlem görüyor
09:49
Adana'da 23 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi
09:46
Altın fiyatları güne nasıl başladı?
09:41
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı
09:31
Rusya Merkez Bankası dondurulan varlıkları nedeniyle Avrupa’da dava açtı
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ