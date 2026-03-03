Duman 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.03.2026 10:48

Kanada, güvenlik endişesi nedeniyle Riyad Büyükelçiliğini kapattı

Kanada'nın Riyad Büyükelçiliği, bölgedeki mevcut güvenlik durumu gerekçe gösterilerek kapatıldı.

Kanada, güvenlik endişesi nedeniyle Riyad Büyükelçiliğini kapattı

Büyükelçilik tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mevcut güvenlik durumu nedeniyle Riyad'daki Kanada Büyükelçiliği bugün kapalıdır." ifadesi kullanılarak, yüz yüze randevuların da 6 Mart'a kadar iptal edildiği bildirildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Sıradaki Haber
ABD, acil durum dışındaki devlet personeline Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'ten ayrılma talimatı verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:25
Bahçeli: Bu saldırganlık gayri meşrudur, gayri hukukidir
11:24
İran'ın Kirman kentindeki hava üssüne füze saldırısında 13 asker öldü
11:21
İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muallimi: Yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek
11:20
Doğu'da yoğun kar sebebiyle 41 yol kapandı
11:14
Av sezonu Türkiye genelinde sona erdi
11:10
THY'nin uçak sayısı 531'e yükseldi
Akdamar Adası beyaza büründü
Akdamar Adası beyaza büründü
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ