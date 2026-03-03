Açık 4.6ºC Ankara
DHA 03.03.2026 09:29

Tartıştığı sürücünün camını kıran kişiye 180 bin lira ceza

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir otomobilin camını kıran minibüs sürücüsüne 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tartıştığı sürücünün camını kıran kişiye 180 bin lira ceza

Alınan bilgiye göre, ilçede seyir halindeki minibüsün sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen minibüs şoförü, diğer sürücünün otomobilinin camını kırdı.

Otomobildeki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce kimliği belirlenen minibüs sürücüsüne toplam 180 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan şoförün kullandığı minibüs de trafikten menedildi.

Bursa Trafik Cezası
