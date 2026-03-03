Duman 7.7ºC Ankara
TRT Haber 03.03.2026 10:54

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği: Vatandaşların tahliyesine yardımcı olamıyoruz, kendi planınızı yapın

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, bölgedeki güvenlik durumuyla ilgili Amerikalı vatandaşlarına yönelik önemli bir bilgilendirme yayınladı. Büyükelçilik, mevcut koşullar altında vatandaşların tahliyesi veya doğrudan ayrılmalara yardımcı olamayacaklarını belirterek, kişisel güvenlik planlarının önemine dikkat çekti.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği: Vatandaşların tahliyesine yardımcı olamıyoruz, kendi planınızı yapın

ABD Kudüs Büyükelçiliği, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail'deki vatandaşları için kritik bir güvenlik uyarısı yayınlayarak mevcut şartlar altında tahliye operasyonu düzenleyecek veya doğrudan ayrılma yardımı yapacak durumda olmadıklarını belirtti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, bölgedeki Amerikalıların ülkeden ayrılabilmesi için önlerinde son derece kısıtlı seçenekler bulunduğu vurgulanırken, vatandaşların kendi güvenlik planlarını bireysel imkanlarla yapmaları gerektiği belirtildi.

2 Mart itibarıyla İsrail Turizm Bakanlığı tarafından Taba Sınır Kapısı'na başlatılan servis seferlerine değinilen duyuruda, bu güzergahı tercih edenlerin güvenliğine dair ABD hükümetinin herhangi bir garanti vermediği ve sunulan bilgilerin yalnızca nezaket amaçlı paylaşıldığı kaydedildi.

Ürdün'e geçmek isteyenlerin ise Eilat üzerinden kendi imkanlarıyla sınır kapısına ulaşmaları önerilirken, tüm sorumluluğun vatandaşlarda olduğu hatırlatıldı.

