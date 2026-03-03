Cevdet Yılmaz: Politikamız ve adımlarımızla enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ekonomi programının temel önceliği olan enflasyonla mücadelede kararlı bir yaklaşımla yola devam ettiklerini vurguladı.

Şubat ayı enflasyonunun, hava koşullarının etkisiyle artan gıda fiyatlarının öncülüğünde yüzde 2,96 olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, yıllık enflasyonun yüzde 31,53'e yükseldiğini aktardı.

Şubat ayı enflasyonunun 1,71 puanının, aylık bazda yüzde 6,89 artan gıda fiyatları kaynaklı olduğuna işaret eden Yılmaz, buna karşın hizmet kalemindeki fiyat artışının geçen aya göre zayıflayarak, yıllık bazda düşüş eğilimini sürdürdüğünü kaydetti.

"Politikamız ve adımlarımızla enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"

Yılmaz, temel mal enflasyonunda ise olumlu görünümün devam ettiğini, geçen aya göre fiyat seviyesinde yüzde 1 oranında düşüş olduğunu, yıllık temel mal enflasyonunun yüzde 16,57'ye gerilediğini aktararak, şunları ifade etti:

"Yıllık enflasyonun baz etkisiyle sınırlı ve geçici artış göstermesi, mevsim koşulları kaynaklı bir gelişme olup, dezenflasyon programımızın ana istikametini değiştiren nitelikte değildir. Mevsimsel koşulların aylık bazda olumsuz etkileri olsa da yıllık bazda gıda ve enerji kanalı ile olumlu etkide bulunması öngörülmektedir. Bütüncül bir yaklaşımla yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politikamızın yanı sıra sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda hayata geçirdiğimiz arz yönlü adımlarımızla enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. Son dönemde bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerin geçici nitelikteki etkilerini sınırlamaya yönelik çalışmalarımıza da ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm içinde devam edeceğiz."