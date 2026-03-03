Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubatta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 33,39, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,6 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,96, Yİ-ÜFE yüzde 2,43 artış gösterdi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,95, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,53 yükseldi.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 5,16, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 27,56 artış oldu.

Şubat enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Martta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi.

Yİ-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,43, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,16, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,56 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,60 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,88, imalatta yüzde 27,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 22,53 ve su temininde yüzde 38,22 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 26,09, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,14, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,57, enerjide yüzde 20,68 ve sermaye mallarında yüzde 29,51 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,31, imalatta yüzde 2,95 ve su temininde yüzde 3,65 artış hesaplanırken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,04 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 2,48, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,47, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,30, sermaye mallarında yüzde 2,25 artış gerçekleşirken enerjide yüzde 0,22 düşüş görüldü.

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda, yüzde 5,31 azalış gerçekleşti. En yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 8,02 ile sigorta ve finansal hizmetler olduğu tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,89, ulaştırmada yüzde 2,58, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,40 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,71, ulaştırmada yüzde 0,43, konutta 0,27 artış şeklinde oldu.

Yıllık değişimler

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 6,79 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 55,78 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,44, ulaştırmada yüzde 28,86, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,33 artış gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları, gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 27'sinde düşüş gerçekleşirken, 5'inde değişim olmadı, 142 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.