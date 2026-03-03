Açık 4.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 03.03.2026 09:46

Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 506 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 12 bin 510 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 476 liradan satılıyor.

Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Dün ons altındaki artışla paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üstünde 7 bin 537 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7 bin 506 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 510 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 476 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 307 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü hava saldırısının komşu ülkelere sıçramasıyla doların güvenli liman olarak talep görmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin, küresel ticareti etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik endişeler küresel risk algısının yükselmesinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, İran'a yönelik saldırıların ne kadar süreceği konusunda, "Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız" dedi.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise jeopolitik gelişmelere ek olarak Avro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirtti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı öngörülüyor.

