Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.03.2026 11:19

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muallimi: Yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek

İran'da yeni liderin seçiminin yapılacağı Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Ali Muallimi, seçimin uzun sürmeyeceğini söyledi.

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muallimi: Yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na konuşan Muallimi, "Şu anda liderin seçimi için beklemek gerekir. Zamanı geldiğinde ilan edilecek ve bu süre uzun olmayacaktır." dedi.

Seçilecek liderin, "Hz. Mehdi'nin naibi konumunda görev yapacak biri" olduğuna işaret eden Muallimi, söz konusu kişinin "cesur bir fakih" ve "düşmandan korkmayan" biri olması gerektiğini kaydetti.

"Liderin seçiminde siyasi yönelişler ve partiler etkili olmayacaktır." diye konuşan Muallimi, Uzmanlar Meclisi üyeleri, dini ölçülere göre teşhis yaparak seçim yapacak ve oy verecektir." ifadelerini kullandı.

İran lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in 28 Şubat günü İran'a başlattığı saldırılarda öldüğü duyurulmuştu.

Ülke Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden, biri fakih olmak üzere üç kişiden oluşan kurul liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir.

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
Umman’ın Dukm Limanı’na İHA saldırısı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
Kaçak moloz dökümüne fotokapanlı ceza
12:50
Lübnan resmi basını: İsrail güçleri Lübnan'ın güneyinde karadan işgali genişletmeye başladı
12:52
Natanz nükleer tesisinin giriş binalarında hasar tespit edildi
12:41
İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i kapalı tutmaya devam ediyor
12:38
Boşanma aşamasındaki eşini gizli kamerayla izleyen sanığın cezası onandı
12:34
KDK'dan Marmaray'a alınan elektrikli scooter için tavsiye kararı
Kabaklı Göleti’nde yağışlarla su seviyesi yükseldi, kuşlar geri döndü
Kabaklı Göleti’nde yağışlarla su seviyesi yükseldi, kuşlar geri döndü
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ