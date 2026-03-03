İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muallimi: Yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na konuşan Muallimi, "Şu anda liderin seçimi için beklemek gerekir. Zamanı geldiğinde ilan edilecek ve bu süre uzun olmayacaktır." dedi.

Seçilecek liderin, "Hz. Mehdi'nin naibi konumunda görev yapacak biri" olduğuna işaret eden Muallimi, söz konusu kişinin "cesur bir fakih" ve "düşmandan korkmayan" biri olması gerektiğini kaydetti.

"Liderin seçiminde siyasi yönelişler ve partiler etkili olmayacaktır." diye konuşan Muallimi, Uzmanlar Meclisi üyeleri, dini ölçülere göre teşhis yaparak seçim yapacak ve oy verecektir." ifadelerini kullandı.

İran lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in 28 Şubat günü İran'a başlattığı saldırılarda öldüğü duyurulmuştu.

Ülke Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden, biri fakih olmak üzere üç kişiden oluşan kurul liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir.