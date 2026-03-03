Duman 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.03.2026 11:07

WSJ: ABD'nin saldırılardaki İran tehdidi gerekçesi "yakın zamanlı" değildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a saldırılarda gerekçe olarak sunduğu tehdidin "yakın zamanlı" olmadığı öne sürüldü.

WSJ: ABD'nin saldırılardaki İran tehdidi gerekçesi "yakın zamanlı" değildi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Trump yönetiminin, saldırılarda gerekçe olarak İran'ın komşularına, ABD askerlerine ve Amerikan topraklarına tehdit oluşturduğuna ilişkin suçlamalarda bulunduğu belirtilerek, gizli bilgilere erişimi olan ABD'li yetkililer ve hükümet raporlarını inceleyen uzmanların ise bu "iddiaların eksik, doğrulanmamış veya tamamen yanlış olduğunu söylediği" aktarıldı.

Haberde, eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde Beyaz Saray'da Orta Doğu dosyasından sorumlu olan Michael Singh'in, yönetimin "neden savaşta olunduğu, neyin başarmaya çalışıldığı ve buna nasıl ulaşılacağını açıklarken tutarsız ve çoğu zaman yanlış olduğu" yorumuna yer verildi.

Bazı kongre üyeleri ve ABD yetkililerine göre, İran nükleer silah geliştirmeyi hedeflese bile bunu yapmaya yakın değil. Haberde ayrıca, söz konusu kişilerin, Trump'ın İran'ın ABD'yi vurabilecek bir füzeyi hızla geliştirebileceği yönündeki iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığını belirttiği ifade edildi.

Konuya ilişkin bilgi sahibi bir kongre üyesinin sözlerinin aktarıldığı haberde, "İran'ın ABD'ye ulaşabilecek kıtalararası füze çabasının sonuç vermeye yakın olduğuna dair kanıt bulunmadığı" belirtilirken, "Son ABD istihbarat değerlendirmelerinin, İran'ın en az on yıl boyunca (kıtalararası) düzinelerce füze geliştiremeyeceği sonucuna vardığı" savunuldu.

Öte yandan haberde, Demokrat Senatör Mark Warner'in, "Askerlerimizi tehlikeye atmayı haklı çıkaracak ABD'ye yönelik yakın bir tehdit yoktu." değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Senato İç Güvenlik Komitesi üyesi ve istihbarat raporlarını gören Senatör Andy Kim'in de "Yetkililerden ABD topraklarına yönelik yakın bir saldırı hakkında bilgi almadığına" dair sözleri vurgulandı.

Haberde ayrıca, ABD istihbaratının, İran'dan gelen tehditlerin yıllardır olduğu gibi görünür olduğu ancak bunların "yakın zamanlı" olmadığı değerlendirmesine yer verildi.

ETİKETLER
ABD Donald Trump İran
Sıradaki Haber
ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği: Vatandaşların tahliyesine yardımcı olamıyoruz, kendi planınızı yapın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:29
İran'da hava saldırıları hastaneyi vurdu
11:25
Bahçeli: Bu saldırganlık gayri meşrudur, gayri hukukidir
11:24
İran'ın Kirman kentindeki hava üssüne füze saldırısında 13 asker öldü
11:21
İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muallimi: Yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek
11:20
Doğu'da yoğun kar sebebiyle 41 yol kapandı
11:14
Av sezonu Türkiye genelinde sona erdi
Akdamar Adası beyaza büründü
Akdamar Adası beyaza büründü
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ