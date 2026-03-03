Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
Ekonomi
AA 03.03.2026 12:24

TEİAŞ 2026 iletim seviyesi lisanssız üretim kapasitelerini duyurdu

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) 26 Şubat 2026 tarihli ve 14353 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde belirlenen iletim seviyesi lisanssız üretim kapasitelerine ilişkin 2026 yılı tahsis listesini yayımladı.

TEİAŞ 2026 iletim seviyesi lisanssız üretim kapasitelerini duyurdu

EPDK kararı kapsamında, iletim gerilim seviyesinden şebekeye bağlanacak lisanssız rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için toplam 1500 megavat (MW) kapasite belirlendi.

Kurul kararı uyarınca bir gerçek veya tüzel kişiye iletim seviyesinden en fazla 75 megavat, dağıtım seviyesinden ise en fazla 10 megavat kapasite tahsis edilebilecek.

Belirlenen üst limitlerin aşılması halinde yeni kapasite verilmeyecek, limitlerin üzerinde tahsis yapıldığının tespiti durumunda ise ilgili kapasite iptal edilecek.

Kararda kapasite tahsisinde uygulanacak teknik öncelik kriterleri de düzenlendi. Üretim ve tüketim tesislerinin aynı ölçüm noktasında bulunması, aynı trafo merkezine bağlı olması ve aynı iletim ya da dağıtım bölgesinde yer alması öncelik sıralamasında esas alınacak.

1500 megavatlık kapasite bölgesel olarak dağıtıldı

İletim seviyesinden bağlanacak projeler için belirlenen 1500 megavatlık kapasite, Ankara, Eskişehir-Kütahya, Afyonkarahisar-Uşak, Konya-Karaman, Sivas, Kayseri-Niğde, Malatya-Elazığ, Aydın-Muğla, Şanlıurfa-Diyarbakır ve Van başta olmak üzere çeşitli bölgelerde dağıtıldı.

Teknik değerlendirmesi henüz yapılmamış başvurular, 30 Nisan 2026'ya kadar yapılacak yeni başvurularla birlikte ele alınacak.

Evrak incelemelerinin mayıs ayında, teknik değerlendirmelerin ise haziran ayında tamamlanması planlanıyor. Bu iki ayda ayrıca yeni başvuru kabul edilmeyecek.

Tahsis edilemeyen kapasite kalması halinde TEİAŞ, Temmuz ayının ilk 10 günü içinde yeniden duyuru yapacak.

Öte yandan EPDK, 2026 yılı için dağıtım seviyesinden transformatör merkezi bazlı tahsis edilen güneş ve rüzgar kaynaklı lisanssız üretim kapasitelerine ilişkin toplam 2000 megavatlık listeyi de kamuoyuyla paylaştı.

