Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.03.2026 12:32

RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olay hakkında yayın yasağı getirdi.

RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/1970 sayılı kararı doğrultusunda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakan Tekin: Bu kayıp, eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısı ve hüznüdür
Bakan Tekin: Bu kayıp, eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısı ve hüznüdür

ETİKETLER
Öğretmen RTÜK
Sıradaki Haber
Bakan Fidan'dan, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yoğun diplomasi trafiği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
Kaçak moloz dökümüne fotokapanlı ceza
13:04
Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri bültenini yayımladı
12:50
Lübnan resmi basını: İsrail güçleri Lübnan'ın güneyinde karadan işgali genişletmeye başladı
12:52
Natanz nükleer tesisinin giriş binalarında hasar tespit edildi
12:41
İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i kapalı tutmaya devam ediyor
12:38
Boşanma aşamasındaki eşini gizli kamerayla izleyen sanığın cezası onandı
Kabaklı Göleti’nde yağışlarla su seviyesi yükseldi, kuşlar geri döndü
Kabaklı Göleti’nde yağışlarla su seviyesi yükseldi, kuşlar geri döndü
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ