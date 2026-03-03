Umman’ın Dukm Limanı’na İHA saldırısı düzenlendi

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan haberde, Dukm Limanı'ndaki yakıt depolarına İHA'larla saldırı düzenlendiği, saldırıda bir yakıt deposunda hasar meydana geldiği belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Umman'ın saldırıyı kınadığı, olayla alakalı gerekli tüm tedbirlerin alındığı aktarıldı.

Saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin açıklama yapılmazken, İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak’ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.