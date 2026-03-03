İran'da hava saldırıları hastaneyi vurdu

Saldırıların sivil yerleşim alanlarında ciddi hasara yol açtığı ve can kayıplarının artabileceği ifade edildi.

Paylaşılan fotoğraflarda, saldırılar sonucu Tahran'daki bir hastanenin de hasar aldığı görüldü.

Bölgedeki yerel kaynaklar, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü ve yaralıların çevre hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Bölgede gerilim tırmanıyor

Saldırının ardından İran makamlarından henüz kapsamlı bir resmi açıklama gelmezken, bölgedeki askeri hareketliliğin en üst seviyeye çıkarıldığı öğrenildi.

Uluslararası gözlemciler, yerleşim yerlerine yönelik bu hamlenin bölgedeki çatışma dinamiğini daha da tehlikeli bir noktaya taşıyabileceği uyarısında bulunuyor.