Duman 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 03.03.2026 10:13

Önce gaza, sonra cezaya geldi: Drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 3,5 milyon liraya satın aldığı spor otomobiliyle ertesi gün "gaza gelerek" drift yapan sürücüye 140 bin lira idari para cezası kesildi, aracı 60 gün trafikten men edildi.

Önce gaza, sonra cezaya geldi: Drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza

Alınan bilgiye göre, kentte yaşayan Adem Kılınç, cuma günü Antalya'ya giderek 3,5 milyon lira değerinde lüks bir spor otomobil satın aldı. Yeni aracıyla memleketi Hatay'a dönen Kılınç, cumartesi günü Güzelburç Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde otomobiliyle drift yapmaya başladı.

O anlar sanayi sitesindeki güvenlik kameralarına yansırken, durumu fark eden polis ekipleri sürücüyü durdurdu.

Yapılan incelemelerin ardından trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve drift yapmak suçlarından Kılınç'a 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, yeni aldığı lüks araç da 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kılınç, yeni aracının heyecanıyla gaza gelerek hata yaptığını ve çok pişman olduğunu söyledi.

ETİKETLER
Hatay Drift
Sıradaki Haber
Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:31
Dünyada her 8 kişiden 1’i obez
11:29
İran'da hava saldırıları hastaneyi vurdu
11:25
Bahçeli: Bu saldırganlık gayri meşrudur, gayri hukukidir
11:24
İran'ın Kirman kentindeki hava üssüne füze saldırısında 13 asker öldü
11:21
İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muallimi: Yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek
11:20
Doğu'da yoğun kar sebebiyle 41 yol kapandı
Akdamar Adası beyaza büründü
Akdamar Adası beyaza büründü
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ