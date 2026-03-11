Duman 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 11.03.2026 11:29

Hububat ve bakliyat ihracatı 1,9 milyar dolara ulaştı

Türkiye'den ocak-şubat döneminde 1,9 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Hububat ve bakliyat ihracatı 1,9 milyar dolara ulaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) yapılan açıklamaya göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün yılın ilk iki ayındaki ihracatında ilk sırada 191,8 milyon dolarlık dış satımla ayçiçek yağı geldi. Çikolata ve kakao bazlı ürünlerden 170,3 milyon dolar gelir elde edilirken, bisküvi, gofret, makarna ihracatı ise 150 milyon doları aştı.

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yurt dışında yaşanan gelişmelerin uluslararası ticaret üzerindeki etkisinin yoğunlaştığı bu süreçte, sektörün dikkatinin Orta Doğu'daki gerilimler üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

İran ile bağlantılı olarak bölgede son dönemde yaşanan gelişmelerin küresel gıda ticaretini yalnızca siyasi açıdan değil, enerji ve lojistik kanalları üzerinden de etkileyen yeni bir belirsizlik alanı oluşturduğunu dile getiren Tiryakioğlu, şöyle konuştu:

"Hürmüz Boğazı çevresinde artan güvenlik riskleri ve ticari gemi trafiğinde zaman zaman yaşanan aksaklıklar, küresel emtia taşımacılığı açısından kritik bir dar boğaza işaret ediyor. Küresel tüketimin yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen, günde yaklaşık 20 milyon varil ham petrolün geçtiği bu koridorda yaşanan gerilim, enerji fiyatları üzerinden tarım ve gıda piyasalarına da yansıyabiliyor."

Tiryakioğlu, İran ile ticaretin, ihracatçı firmaların Orta Doğu'daki rekabetçiliğini sürdürebilmesi açısından önemli bir konu olduğuna değinerek, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri alanında yılda yaklaşık 4-5 milyar dolarlık ithalat yapan İran'ın, Türkiye için de önemli bir pazar niteliği taşıdığını kaydetti.

ETİKETLER
İhracat Hürmüz Boğazı Petrol İran
Sıradaki Haber
Küresel kömür fiyatları savaş etkisiyle rekor seviye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
11:53
Bahreyn'de dört büyük patlama sesi duyuldu
11:49
Fransa: Bu savaşı onaylamadık, katılmadık ve katılmayacağız
11:56
'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe, 7 yılda 4 milyonu aşkın turisti ağırladı
11:37
Diyanet yayınları 59 dil ve lehçede dünyaya ulaşıyor
11:38
Sosyal medya algoritmaları genç beyinleri bağımlılığa itiyor
Hüseyin öğretmen, 3 öğrencisini geleceğe hazırlamak için mezranın yolunu tutuyor
Hüseyin öğretmen, 3 öğrencisini geleceğe hazırlamak için mezranın yolunu tutuyor
FOTO FOKUS
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ