Açık 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.03.2026 12:51

Denetimlerle 700 kilogram sucuk sofralara gelmeden imha edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletmede yapılan denetimde tüketilmesi sakıncalı 700 kilogram sucuk tespit edilerek imha edildi.

Denetimlerle 700 kilogram sucuk sofralara gelmeden imha edildi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetim Birimi ile Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde bir işletmenin gerekli onay belgesi olmadan ruhsatsız faaliyet gösterdiğini tespit etti.

İşletmede detaylı inceleme yapan ekipler, sucuklarda küflenme ve bozulma olduğunu belirledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tüketilmesinde sakıncalı olduğu tespit edilen 700 kilogram sucuk, ekipler gözetiminde imha edildi.

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen işletme hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 335 bin hap ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:22
İran basınına göre Buşehr eyaletinde bir hastane ABD-İsrail saldırılarında ağır zarar gördü
13:20
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Türkiye'ye geliyor
13:15
Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi ödenecek
13:16
İstiklal Marşı'nın yazılış süreci ve kabulü Meclis tutanaklarında
12:47
Irak: Ülkedeki hava üslerine yönelik saldırılara seyirci kalamayacağız
12:44
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Hüseyin öğretmen, 3 öğrencisini geleceğe hazırlamak için mezranın yolunu tutuyor
Hüseyin öğretmen, 3 öğrencisini geleceğe hazırlamak için mezranın yolunu tutuyor
FOTO FOKUS
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ