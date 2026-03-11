Açık 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.03.2026 11:54

Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sağlıksız olduğu belirlenen ve gıda mevzuatına aykırı taşınan 2 bin kilogram Antep fıstığı imha edildi, ürün sahibine para cezası kesildi.

Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi

Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan kontrolde, ürünlerin gıda güvenliği kurallarına uygun olmayan şartlarda taşındığı belirlendi.

Bölgeye yönlendirilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, etiket, fatura ve irsaliyesi bulunmayan, sağlıksız olduğu değerlendirilen toplam 2 bin kilogram baklava yapımında kullanılan kabuksuz kıyılmış Antep fıstığı ele geçirildi.

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlenen ürünler, imha edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ürün sahibine ise idari para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Tekirdağ
Sıradaki Haber
Kamunun yapay zeka projelerini TÜBİTAK destekleyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:22
İran basınına göre Buşehr eyaletinde bir hastane ABD-İsrail saldırılarında ağır zarar gördü
13:20
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Türkiye'ye geliyor
13:15
Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi ödenecek
13:16
İstiklal Marşı'nın yazılış süreci ve kabulü Meclis tutanaklarında
12:52
Denetimlerle 700 kilogram sucuk sofralara gelmeden imha edildi
12:47
Irak: Ülkedeki hava üslerine yönelik saldırılara seyirci kalamayacağız
Hüseyin öğretmen, 3 öğrencisini geleceğe hazırlamak için mezranın yolunu tutuyor
Hüseyin öğretmen, 3 öğrencisini geleceğe hazırlamak için mezranın yolunu tutuyor
FOTO FOKUS
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ