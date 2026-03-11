Duman 10.8ºC Ankara
AA 11.03.2026 10:44

Batı'da bahar Doğu'da kış: 149 yol kapalı

Doğu’da kış şartları sürerken, batıdaki vatandaşlar baharın keyfini çıkarıyor. 4 ilde yoğun kar nedeniyle 149 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Batı'da bahar Doğu'da kış: 149 yol kapalı

Van'da kar ve tipi nedeniyle 40 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Kentte kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl genelinde kardan dolayı 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapalı yolları açmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle Bostankent grup köy yolunda mahsur kalan bir araçtaki vatandaşları da kurtardı.

Bitlis

Kentte kar ve tipi nedeniyle kırsalda 29 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin kapalı köy yollarını açmaya çalıştığını ifade etti.

Belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

Erzurum

Kentin kırsal bölgelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 35 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

