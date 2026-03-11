Türkiye'nin siber alemdeki muhafız sayısı 8 bin 455'e ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında 8 stratejik amaç ve bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlayacak 40 eylem maddesi ve 75 uygulama adımının hayata geçirilmesine yönelik periyodik izleme ve değerlendirme faaliyetleri sürdürülüyor.

Türkiye'nin teknik olarak siber güvenlik organizasyonu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten sektörel ve kurumsal SOME'lerden oluşuyor.

Kritik altyapılara yönelik sektörel SOME sayısı 14'e, kurumsal SOME sayısı ise 2 bin 414'e ulaştı. SOME İletişim Platformu'na kayıtlı uzman sayısı da 8 bin 455 oldu.

Periyodik olarak SOME'lerin olgunluk seviyelerinin gelişiminin izlenmesine devam edilirken, bu seviyenin artırılmasına yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

Öte yandan, siber suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğinin artırılması kapsamında uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin sorumlu makamları ile bilgi paylaşımı da yapılıyor. Bu paylaşımın çift yönlü artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

SOME'ler nasıl faaliyet gösteriyor?

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi kapsamında temel görevi koordinasyon ve işbirliği olan USOM, 27 Mayıs 2013'te kurularak faaliyetlerine başladı. Söz konusu strateji çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurumsal ve sektörel SOME'ler oluşturulması öngörüldü.

USOM ve SOME'ler, siber olayları bertaraf etmek, oluşması muhtemel zararları önlemek veya azaltmak, siber olay yönetiminin ulusal düzeyde koordinasyon ve işbirliği içerisinde sağlanması amacıyla kuruldu.

SOME'ler ile kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, araştırma kurumları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliği artırıldı.

Çalışmalar kapsamında siber tehditler hızlıca tespit edilerek, engellenmesine yönelik teknolojik tedbirler alınıyor. Siber tehditlerle mücadele kapsamında ortaya çıkan teknolojik gelişmeler de takip ediliyor.

Zararlı yazılım analizi, dijital kayıt incelemesi, servis izleme, zararlı bağlantı tespiti, sızma testleri, alarm üretme ve uyarı gibi faaliyetlerle elektronik haberleşme altyapısı ve kritik altyapılar siber tehditlere karşı korunuyor.

Ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenleme ve denetleme faaliyetleri de sürdürülüyor

Sektör ihtiyaçları dikkate alınarak ulusal siber güvenliğe ilişkin mevcut düzenlemeler güncellenerek, yeni düzenlemeler devreye alınıyor.