Al Jazeera 11.03.2026 13:29

Soykırımcı İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı 570'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 570'e ulaştı.

Soykırımcı İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı 570'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Mart tarihinde başlayan ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarının son dönemde tırmanmasıyla en az 570 kişinin öldüğü, 1.444 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, sadece salı günü düzenlenen saldırılarda 84 kişinin yaşamını yitirdiği ve 131 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.

