Açık 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.03.2026 14:40

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 135'e yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 135'e ulaştı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 135'e yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte biri enkaz altından çıkarılan 1 Filistinlinin naaşı ile 2 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 650 kişinin öldürüldüğü, 1732 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 135'e, yaralı sayısının 171 bin 830'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Rosatom, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nden 150 personelini tahliye etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
İspanya, sosyal medyadaki nefret söylemlerinin izini süren bir uygulama başlatıyor
14:40
HAVELSAN'ın yeni tesisinde aynı anda 16 cihaz geliştirilecek
14:37
Tüpten sızan gazdan etkilenen 1 yaşındaki bebek öldü
14:58
Eber Gölü'nün korunması için koordinasyon ekibi oluşturulacak
14:20
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
14:19
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Çadır kampta yaşayan Gazzeli kadınlar, geleneksel 'bayram kurabiyesi' hazırlıyor
Çadır kampta yaşayan Gazzeli kadınlar, geleneksel 'bayram kurabiyesi' hazırlıyor
FOTO FOKUS
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ