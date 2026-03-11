Açık 16.6ºC Ankara
Dünya
Reuters 11.03.2026 15:26

İran'dan tehdit: "Kesintisiz saldırı" dönemine geçiyoruz, petrol 200 dolar olacak

İran Hatem-ül Enbiya Ortak Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ülkesinin askeri stratejisinde köklü bir değişikliğe giderek misilleme saldırıları yerine "kesintisiz saldırı" dönemine geçeceğini duyurdu.

Zülfikari, ABD ve müttefiklerini hedef aldığı açıklamasında, petrol sevkiyatına yönelik açık bir ambargo ve saldırı tehdidinde bulundu.

"ABD'ye, Siyonistlere ve müttefiklerine tek bir litre petrolün bile ulaşmasına izin vermeyeceğiz" diyen sözcü, bu ülkelere giden her türlü gemi veya tankerin meşru hedef olarak görüleceğini belirtti.

"Petrol fiyatı bölge güvenliğine bağlıdır"

Enerji piyasalarına yönelik sert uyarılarda bulunan Zülfikari, petrolün varil fiyatının 200 dolara çıkabileceğini iddia etti.

ABD'nin fiyatları kontrol edemeyeceğini savunan sözcü, "Petrolün varil fiyatının 200 dolar olmasına hazırlıklı olun; petrol fiyatı bozduğunuz bölge güvenliğine bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Akaryakıt Benzin Dolar İran Petrol
