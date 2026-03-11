Açık 16.6ºC Ankara
Dünya
AA 11.03.2026 16:11

Devrim Muhafızları Ordusu: ABD-İsrail'e ait iki gemi Hürmüz Boğazı'nda füzelerle vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'le bağlantılı iki gemiyi Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken füzelerle hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu: ABD-İsrail'e ait iki gemi Hürmüz Boğazı'nda füzelerle vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın, "ABD ve ortaklarının geçişlerine kapatıldığı" yinelendi.

Açıklamada, "Siyonist rejime ait, Liberya bayrağı taşıyan Express Rome gemisi, bu sabah Donanmanın uyarılarını dikkate almadan ve Hürmüz Boğazı'ndan yasadışı bir şekilde geçmekte ısrar etmesi üzerine, İran füzeleriyle vuruldu. Konteyner gemisi Mayuree Naree de birkaç saat önce İranlı savaşçılar tarafından vurulmuştu." denildi.

Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolü altında olduğu ve "Amerikalı saldırganların ve ortaklarının buradan geçme hakkının olmadığı" da ayrıca ifade edildi.

İran, ABD-İsrail'in ülkeye saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı saldırılarla bağlantılı ülkelerin gemilerine kapatmıştı.

