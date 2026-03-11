Açık 15.1ºC Ankara
Dünya
Reuters 11.03.2026 17:14

Trump: İran'da hedef alınacak neredeyse hiçbir şey kalmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Axios'a yaptığı açıklamada, "İran'da hedef alınacak neredeyse hiçbir şey kalmadı" dedi.

Trump, son saldırıların ardından ülkede stratejik öneme sahip hedef sayısının tükenme noktasına geldiğini ve savaşın "çok yakında" biteceğini öngördüğünü söyledi.

Trump, "İran'da hedef alacağımız neredeyse hiçbir şey kalmadı. Askeri anlamda her şeyi bitirdik; ne donanmaları, ne iletişim ağları ne de bir hava kuvvetleri kaldı" ddi.

Operasyonun planlanandan çok daha hızlı ilerlediğini belirten Trump, "İstediğim an bu savaşı bitirebilirim ve sanırım bu çok yakın" 

Trump, İran'ın füze rampalarının yüzde 80'inin imha edildiğini ve drone üretim tesislerinin yerle bir edildiğini iddia etti.

