Açık 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 11.03.2026 18:02

ABD'den İran limanları için "uzak durun" uyarısı

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), İran’daki sivil liman çalışanlarını ve mürettebatı, askeri faaliyetlerin yürütüldüğü tesislerden derhal uzak durmaları konusunda uyardı.

ABD'den İran limanları için "uzak durun" uyarısı

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada; liman işçileri, idari personel ve ticari gemi mürettebatının, İran deniz kuvvetlerine ait araç ve askeri teçhizattan uzak durması tavsiye edildi.

İran rejiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki sivil limanları askeri operasyonlar için kullandığını belirten CENTCOM, bu durumun masum hayatları tehlikeye attığını vurguladı. Açıklamada, askeri amaçla kullanılan sivil limanların uluslararası hukuk uyarınca "koruma statüsünü kaybettiği" ve "meşru askeri hedef" haline geldiği ifade edildi.

ETİKETLER
ABD İran
Sıradaki Haber
AB Konseyi Başkanı Costa, Azerbaycan'ın bölgesel rolünün her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:59
Macron: Hepimiz aynı küresel ekonomik sonuçlarla karşı karşıyayız
18:47
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:46
İngiltere'de 60'tan fazla milletvekili, İsrail'e yaptırım çağrısı yapan önergeye destek verdi
18:17
DSÖ, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların sağlık sistemlerini baskı altına aldığını bildirdi
17:56
AB Konseyi Başkanı Costa, Azerbaycan'ın bölgesel rolünün her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi
17:54
İran: ABD-İsrail saldırılarında 206 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti
Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde yangın
Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde yangın
FOTO FOKUS
İstanbul'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
İstanbul'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ