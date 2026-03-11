ABD'den İran limanları için "uzak durun" uyarısı

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada; liman işçileri, idari personel ve ticari gemi mürettebatının, İran deniz kuvvetlerine ait araç ve askeri teçhizattan uzak durması tavsiye edildi.

İran rejiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki sivil limanları askeri operasyonlar için kullandığını belirten CENTCOM, bu durumun masum hayatları tehlikeye attığını vurguladı. Açıklamada, askeri amaçla kullanılan sivil limanların uluslararası hukuk uyarınca "koruma statüsünü kaybettiği" ve "meşru askeri hedef" haline geldiği ifade edildi.